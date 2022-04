Rússia celebra la destrucció d’una base militar de “mercenaris estrangers”

L’exèrcit de Rússia ha reivindicat aquest diumenge la destrucció d’una base militar del batalló ucraïnès Dnepr, a la regió de Dnipropetrovsk, a l’est del país. La destrucció d’aquesta base ucraïnesa s’ha produït després d’un atac amb míssils aquesta matinada de dissabte. Rússia va atacar aquesta base militar per la suposada arribada de “mercenaris estrangers” per reforçar les tropes ucraïneses. Així ho ha confirmat el portaveu del ministeri de Defensa de Rússia, Igor Konashenkov, en una sessió informativa a la premsa aquest diumenge.

“La caserna general i la base del batalló Dnepr en la població de Zvonetskoye, regió de Dnepropetrovsk, van ser destruïts per míssils d’alta precisió llançats des del mar”, ha celebrat Konashenkov en unes declaracions recollides per l’agència de notícies Interfax. Aquest portaveu militar ha explicat que des del començament de la invasió russa -tot i que Rússia no en parla en aquests termes- les tropes russes han destruït 436 vehicles aeris no tripulats, 232 sistemes de coets de llançament múltiple i 2.052 tancs i vehicles blindats. L’exèrcit rus també hauria destruït llançadors de míssils antiaeris a Starobogdanovka i fins i tot un aeròdrom militar a Chuguev. Tot això ho haurien destruït amb míssils aeris, segons el portaveu del ministeri de Defensa.

S’intensifiquen els atacs sobre Ucraïna

En les darreres 24 hores Rússia ha intensificat l’ofensiva contra Ucraïna. Han atacat 86 instal·lacions militars ucraïneses, segons les dades de Rússia. Entre elles hi havia dos llocs de comandament, dos dipòsits de municions, tres dipòsits de combustible, tres instal·lacions de sistemes de llançament de coets múltiples i 49 magatzems d’equip militar. El que Rússia no reconeix però la Unió Europea i Ucraïna els atribueixen són les matances de Butxa i de Makariv. La Unió Europea els ha titllat de “crims de guerra” malgrat que Rússia assegura que és una estratègia d’Ucraïna per perjudicar la seva imatge a nivell internacional.