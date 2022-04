Rússia deporta mig milió d’ucraïnesos i els manté incomunicats

El president del Comitè Humanitari del parlament ucraïnès, Mykyta Poturaiev ha alertat que Rússia manté a mig milió de ciutadans ucraïnesos en camps de treball a l’espera de ser deportats, però sense cap manera de comunicar-se amb l’exterior. De fet, Poturaiev ha assegurat que “se sospita que s’estan produint violacions de drets humans”, en aquests suposats camps. És per això, que ha demanat a col·laboració europea i altra vegada ha exigit que “s’ajudi a Ucraïna a guanyar la guerra“.

Refugiats ucraïnesos fan cua després de creuar la frontera amb Polònia / Europa Press

En una intervenció per videoconferència al comitè de Desenvolupament de l’Eurocambra aquest dimecres, Poturaiev ha explicat el martiri que suposadament esta vivint gairebé mig milió de ciutadans ucraïnesos que Rússia ha deportat. En aquest sentit, el president del Comitè Humanitari del parlament ucraïnès ha denunciat que el govern de Putin està retenint contra la seva voluntat a aquestes persones i no els deixa comunicar-se amb ningú. A més, ha insistit en que han estat enviades a Rússia “sense haver acceptat la deportació”. De moment, però, Rússia no ha fet declaracions sobre el tema.

La crisi humanitària creix

Pel que fa a la situació humanitària, el president del Comitè Humanitari del parlament ucraïnès ha dit que hi ha més de tres milions de refugiats d’Ucraïna a Europa i més de set milions de desplaçats interns. La xifra, ha advertit, augmentarà pels atacs russos a l’est del país. D’aquesta manera, Poturaiev ha recordat que “no s’han respectat els corredors humanitaris” i “els desplaçats ho han perdut tot”.

Per aquest motiu, ell mateix ha demanat “ajudar” Ucraïna a “guanyar la guerra”. Ha considerat que l’ajuda no ha de ser per “aturar la guerra”, és a dir, ha fet referència a les sancions i els intents de negociació, sinó perquè Ucraïna “la guanyi”. “Això és el que pot solucionar els problemes”, ha insistit el president del Comitè Humanitari del parlament ucraïnès.