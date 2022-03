Rússia atacarà tots els combois d’Occident que portin armes a Ucraïna

Rússia atacarà qualsevol comboi que transporti armes a les tropes ucraïneses. Així de clar ho ha deixat el viceprimer ministre de Rússia, Serguei Riabkov, que ha advertit aquest dissabte als Estats Units que les tropes russes destruiran qualsevol comboi d’aquest tipus en considerar-lo “objectiu legítim”. “Els hem avisat que la seva operació per a subministrar armes a Ucraïna no només és una decisió perillosa sinó un moviment que converteix als combois corresponents en objectius legítims”, ha assegurat Riabkov. Els EUA no són els únics que envien armes a Ucraïna, així que aquesta advertència es fa també extensible a la Unió Europea, que debat si enviar més armes com va proposar l’Alt Representant, Josep Borrell.

La “transferència irreflexiva” a Kíiv de sistemes de míssils antiaeris portàtils i sistemes de míssils antitancs tindrà “greus conseqüències” ha advertit el ministre rus en la línia d’altres declaracions similars de Moscou. Per Rússia, els Estats Units són “la font de màxima tensió” en la geopolítica mundial i aquest conflicte, asseguren, es dona des que EUA ha donat suport al “règim criminal de Kíiv”. Tant és així, que en una entrevista recollida per l’agència TASS, Riabkov ha desvinculat les sancions dels EUA contra Rússia de la guerra d’Ucraïna, ja que el Kremlin sosté que aquestes sancions que estan ofegant l’economia russa les estaven “planejant” molt abans de l’invasió.

“Washington hauria trobat qualsevol motiu per aplicar sancions”

“Ens estàvem preparant per a aquesta situació que estem presenciant ara. I és una cosa independent d’aquesta operació que estem desenvolupant“, ha assegurat Riabkov, que ha afegit que encara que la s’hagués “normalitzat” el reconeixement de les autoproclamades repúbliques del Donbass, Washington hauria trobat un altre motiu per aplicar les sancions. Aquest reconeixement de la sobirania de Donetsk i Lugansk va ser el detonador de la invasió russa d’Ucraïna, tot i que feia dies que l’OTAN advertia que Rússia preparava un atac a gran escala a aquest país.