Rushdie podria perdre un ull

L’escriptor britànic Salman Rushdie, autor d’Els versos satànics, sobreviu a l’apunyalament que va patir aquest divendres quan es disposava a pronunciar una conferència a Nova York, tot i que l’atac li ha causat ferides de molta gravetat que podrien ocasionar-li la pèrdua d’un ull. Segons l’últim informe de la policia, Rushdie va ser apunyalat una vegada al coll i una altra a l’abdomen. Actualment sobreviu gràcies a la respiració assistida, ja que les ferides li impedeixen respirar per si sol.

“Les notícies no són bones. Salman probablement perdrà un ull. Els nervis del seu braç li han estat amputats i el seu fetge ha estat apunyalat i fet malbé”, ha explicat l’agent de l’escriptor, Andrew Wylie, al diari ‘The New York Times’. Segons ha explicat el presentador que li donava pas també ha patit una ferida al cap, però ja ha estat donat d’alta.

La Casa Blanca ho qualifica d’atemptat

La Casa Blanca no ha dubtat en qualificar l’apunyalament de Salman Rushdie com un “atemptat”. La policia va detenir immediatament el sospitós, que ha estat identificat com Hadi Matar, un jove de Nova Jersey de 24 anys. Encara no s’ha confirmat oficialment el motiu de l’atac, però el govern de Biden no ha dubtat en condemnar el que considera un atemptat. Aquest acte de violència és espantós. Tots nosaltres en l’Administració Biden-Harris estem orant per la seva ràpida recuperació”, ha dit el govern dels EUA en un comunicat.

Pel que fa a la governadora de l’estat de Nova York, on van succeir els fets, Kathy Hochul ha fet una piulada a Twitter agraint la “ràpida resposta” dels agents de policia i ha insistit que els ha ordenat que “ajudin encara més” en la investigació del cas.

Reaccions internacionals a l’apunyalament

Des del Regne Unit també ha arribat la reacció de l’encara primer ministre britànic, Boris Johnson, que ha condemnat l’atac a l’escriptor. “En aquest moment els meus pensaments estan amb els seus éssers estimats. Tots esperem que estigui bé”, ha escrit en una piulada a Twitter on destaca que Rushdie “exercia un dret que mai hem de deixar de defensar”.

A França Emmanuel Macron ha reivindicat la figura de l’autor britànic, que segons ell “ha encarnat la llibertat i la lluita contra l’obscurantisme”. “Acaba de ser víctima d’un covard atac de les forces de l’odi i la barbàrie. La seva lluita és la nostra lluita. Ara més que mai, estem al seu costat”, ha dit també fent ús del seu perfil a Twitter.