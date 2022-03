Veus LGBTI a Ucraïna: “Som a les trinxeres, armats, resistint davant l’enemic”

Babi Yar, als afores de Kíiv, és un punt emblemàtic de la memòria històrica d’Ucraïna. És on els nazis van perpetrar una massacre contra jueus ucraïnesos a la Segona Guerra Mundial. Des d’aquest paratge, escenari d’una de les etapes més fosques del país, respon a les preguntes de EL MÓN Antonina Romanova, persona de gènere no binari dedicada a la direcció teatral. Això fins que els plans de Vladímir Putin van capgirar la història. El 24 de febrer, dia en què va començar la invasió russa, la vida de Romanova i la del seu marit Sasha van canviar per complet. El guió va prendre un rumb nou i a dia d’avui els dos estan dins de l’exèrcit ucraïnès, en una de les posicions de defensa a la capital. El jove demana donar visibilitat als membres de la comunitat LGBTI que són al front: “Que la gent recordi que els gais, les lesbianes, les persones trans i les persones no binàries avui també són a les trinxeres amb les armes a les mans resistint l’enemic, que no només és d’Ucraïna sinó de tota Europa”.

Prevencions per l’homofòbia de companys de l’exèrcit

El compte d’Instagram de Romanova dona fe d’una vida totalment diferent abans de l’esclat recent de la guerra. De les fotos de teatre a les escenes quotidianes amb el seu marit, aquest jove ucraïnès ha passat a exhibir algunes estampes de la nova vida, marcada pel verd militar i els fusells. El compte de la seva parella ha experimentat una metamorfosi semblant. Tot i mostrar-se sense prejudicis a les xarxes socials, Romanvoa manté la discreció dins de l’exèrcit: “No parlo amb els militars de la meva condició, a l’exèrcit hi ha molta homofòbia, transfòbia i sexisme”. L’homofòbia és encara un tret característic de la societat actual ucraïnesa, explica el jove, “però no tant com Rússia”, on Putin va promulgar el 2013 la llei contra la propaganda homosexual.

Romanova no és l’única persona del col·lectiu que es pot trobar a les xarxes socials compartint el seu dia a dia a la guerra. Un altre cas és el de Viktor Pylypenko, un militar i activista gai, que ha lluitat també a la guerra del Donbass. En el seu perfil Pylypenko apareix també amb uniforme i fusell i hi comparteix detalls d’accions contra l’enemic en les quals ha participat. “Ahir va ser un dia difícil”, diu en una imatge publicada aquest divendres. “La brigada ajusta comptes mata l’enemic destrossa els comandants russos: la defensa de Kíiv continua”, escriu l’activista gai.

Ucraïna avança en el combat contra l’homofòbia des de Maidan

En els darrers anys, la vida de les comunitats LGBTI russa i ucraïnesa han avançat per camins diferents. Si la llei del 2013 suposava per als russos un nou perill pels sus drets, la revolta del Maidan el 2014 a Ucraïna va obrir una etapa d’esperança per als ucraïnesos, que optaven per l’acostament a la Unió Europea (UE), i en conseqüència als valors de respecte pel que fa a la llibertat sexual. “En els últims anys, la situació dels drets de la comunitat LGBTQI ha millorat progressivament”, explica Romanova. Aquesta millora, però, es veu ara amenaçada de forma brutal pe conflicte. “Ara, durant l’escalada de la guerra, hi ha hagut més transfòbia i homofòbia, tot i que a l’exèrcit hi ha moltes comunitats LGBTQI”, afirma el jove director teatral convertit en soldat.

Antonina Romanova, amb uninforme militar i fusell en mà / Instagram

La invasió russa posa més en perill encara qualsevol avenç de la comunitat al país. “Si guanya Putin —diu Romanova—, serà un desastre per a la comunitat LGBTQI”. La por més gran que hi ha és que els russos comencin una purga entre els membres de la comunitat, com han fet en d’altres llocs. “Per a nosaltres, pot ser com a Txetxènia”. El jove es refereix a les diferents accions contra el col·lectiu que han estat denunciades els darrers anys, inclosos camps de concentració. El 2017 es van revelar informes sobre una onada repressiva a la república txetxena, on hi va haver desenes d’homes segrestats, torturats i assassinats per la seva orientació sexual o la presumpta orientació sexual.

Una foto on apareix Viktor Pylypenko, activista gay, soldat de l’exèrcit ucraïnès / Instagram

L’escenari de guerra suposa ara un altre repte per als membres de la comunitat homosexual, especialment les persones trans. Romanova assegura que “la comunitat LGBT no té cap suport estatal” i que amb el conflicte bèl·lic “hi ha molt pocs actors no estatals” que puguin oferir protecció o actuar com a observadors de la situació. “La comunitat LGBTQI és ara molt vulnerable, sobretot les dones trans”, insisteix el jove, abans de declarar: “La meva lluita és la lluita pels drets humans a Ucraïna, es pot lluitar per aquests drets al meu país, a Rússia és impossible; la comunitat LGBTQI només té una oportunitat a Ucraïna”. Romanova no pensa en marxar del país, no se’n vol anar. Es manté ferm al costat del seu marit Sasha, a la trinxera. “Vull quedar-me i protegir casa meva”, diu, tot i relatar unes condicions dures: “Dormo molt poc, no tinc accés a la dutxa des de fa dues setmanes i dormo a terra”.

Visibilitat reivindicada

A Ucraïna la comunitat LGBTI ha reivindicat els darrers anys la seva participació en la guerra contra Rússia, especialment al Donbass, en l’anomenada “operació anti-terrorista”, a les repúbliques independentistes pro-russes. Des del camp de l’art, l’artista Antoni Shebetko va presentar el 2018 una exposició d’art contemporani a Kíiv que reivindicava el paper del col·lectiu al front en aquesta guerra. Amb el suport de l’ONG Kíiv Pride, l’artista volia donar visibilitat a les persones LGBTI que havien agafat les armes contra Rússia en una exposició que va titular We Were Here.

Imatge de la mostra We Were Here de l’artista Anton Shebetko / Antoni Shebetko

Suport des de Catalunya

Des de Catalunya, el col·lectiu LGBTI ucraïnès ha rebut ja suport a través de membres de la comunitat residents aquí, que han organitzat algunes accions de solidaritat amb l’organització Kíiv Pride. Iurii Osadchuk, dissenyador digital i UX writer establert des de fa dos anys a Sant Vicenç els Horts, comparteix amb EL MÓN la seva preocupació sobre la situació del col·lectiu al seu país en aquests moments. Encara recorda la darrera manifestació del Dia de l’Orgull el 2019, abans de la pandèmia. Va ser la més exitosa de les tres que s’havien aconseguit fer després del Maidan. Van obtenir suport del govern i de la policia, de manera que van rebre protecció davant de grups d’extrema dreta organitzats. “A Ucraïna hi ha homofòbia perquè la gent és molt religiosa i també entre persones amb poca educació, però a Kíiv jo em sentia còmode perquè vivia en un bombolla de gent progre i tolerant”.

Tot i reconèixer l’homofòbia el seu país, Osadchuk explica que la diferència amb Rússia és important. “L’edat dels nostres polítics està al voltant dels 40, a Rússia entre els 65-70, són diferents punts de vista”. Aquest ucraïnès establert a Catalunya opina que “a Ucraïna la gent nostàlgica de la URSS no té molt de poder i la gent jove és molt pro-europea; tenim valors europeus i per això es va produir la revolta del Maidan el 2014, per un conflicte de punts de vista”. Per Osadchuck la Rússia representa “un pensament antic i a Ucraïna no compartim aquest sentiment, per això és més fàcil ser gay al nostre país que a Rússia, on l’homosexualitat està criminalitzada”.