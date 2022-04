Els pagesos ucraïnesos, protagonistes inesperats de la invasió russa

Els pagesos ucraïnesos s’han convertit en els protagonistes inesperats de la invasió russa. Després de més d’un mes de guerra, les imatges de tractors ucraïnesos arrossegant tancs, vehicles blindats i sistemes de defensa antiaèria russos s’han fet virals. Com en qualsevol guerra, la propaganda és clau per mantenir la moral de les tropes i els vídeos dels pagesos ucraïnesos netejant el camp de batalla de vehicles russos s’han convertit en una eina de màrqueting que l’exèrcit ucraïnès ha explotat amb habilitat.

De fet, entre els ucraïnesos circula la broma que els pagesos locals ara són propietaris del cinquè exèrcit més ben preparat d’Europa. Un dels vídeos més virals va aparèixer a l’inici de la invasió i es veu com un tractor s’endú un vehicle blindat després que s’hagués perdut. Els soldats russos haurien baixat del vehicle per demanar indicacions i el pagès va aprofitar que s’havien entretingut parlant amb locals per lligar-lo al seu tractor i marxar. Veritat o no, la imatge es va convertir en una icona de la resistència i l’enginy dels ucraïnesos, en teoria molt inferiors a l’exèrcit rus.

If true, it’s probably the first tank ever stolen by a farmer… ))

Ukrainians are tough cookies indeed. #StandWithUkraine #russiagohome pic.twitter.com/TY0sigffaM — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 27, 2022

L’impacte de les imatges de pagesos ucraïnesos enduent-se vehicles militars russos ha estat tan gran que fins i tot l’Agència Nacional d’Ucraïna per la Protecció contra la Corrupció va emetre un comunicat per informar la població que qualsevol tanc o blindat enemic capturat està lliure d’impostos i no cal que es declari la seva possessió a la hisenda ucraïnesa. “Has capturat un tanc o un blindat rus i estàs preocupat per com l’has de declarar? Mantingues la calma i continua defensant la teva pàtria!”

De la broma a la collita

Els pagesos ucraïnesos, que ja són herois nacionals, tenen per davant un repte molt més gran que el d’emportar-se tancs russos del camp de batalla –que d’altra banda tampoc s’ha presentat com una gran fita, vista la gran quantitat de vehicles requisats– i és iniciar la sessió de sembra en mig d’una guerra. El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha demanat a la pagesia del país que redobli els esforços per assegurar que cada llavor és plantada a temps i que cada centímetre de terra cultivable es fa servir.

Fonts governamentals han denunciat que les tropes russes han intentat destruir terres i equipament agrícola en la seva incursió llampec al nord, l’est i el sud d’Ucraïna. “Segueixen una política de terra cremada”, assegurava fa uns dies un diplomàtic ucraïnès a la cadena canadenca CBC. L’agricultura és vital per l’economia ucraïnesa, ja que les collites no només serveixen per abastir la indústria alimentària local, sinó que suposa el 16% de les seves exportacions i cada any el permet aconseguir milers de milions de dòlars.