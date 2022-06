Daniel Ortega vol il·legalitzar les missioneres de Santa Teresa de Calcuta

El Front Sandinista d’Alliberament Nacional (FSLN) que governa Nicaragua ha presentat un projecte de llei per anul·lar la personalitat jurídica de 101 organitzacions civils, inclosa l’Associació Missioneres de la Caritat de l’Ordre de la Mare Teresa de Calcuta, segons informa l’agència Europa Press aquest diumenge. Daniel Ortega presideix el govern de Nicaragua.

La proposta ha estat presentada pel diputat Filiberto Rodríguez, que va registrar el 22 de juny passat un projecte de decret que serà debatut al ple el proper dimarts 28 de juny a l’Assemblea Nacional, segons recull la premsa nicaragüenca. A l’exposició de motius s’assenyala a l’incompliment de tres lleis: la Llei sobre Persones Jurídiques sense Fins de Lucre (Llei 147), la Llei Orgànica del Poder Legislatiu de la República de Nicaragua o Llei 606, i la Llei Contra el Rentat d’Actius, Finançament al Terrorisme i el Finançament a la Proliferació d’Armes de Destrucció Massiva o llei 977.

Rodríguez ha explicat que aquestes ONG no han presentat els seus estats financers, tampoc han informat de qui integren les juntes directives, de les donacions prèvies provinents de l’exterior, documents d’identitat dels seus proveïdors de fons, i no han complert amb la inscripció com a “agents estrangers”.

Les missioneres de la caritat fa 40 anys que treballen a Nicaragua

La llista comprèn associacions i organismes civils de tota mena: agropecuàries, mediambientals, de suport a la joventut, desenvolupament comunitari, religioses, mèdiques, labors de caritat, drets humans o atenció a la infància. Pel que fa a l’Associació Missioneres de la Caritat, la publicació Aleteia va denunciar el passat 18 de juny que el govern va clausurar les obres de caritat d’aquesta organització després de més de quaranta anys de servei als més pobres “com a part de la intensa cacera que ha emprès el règim en contra de l’Església catòlica per considerar-la opositora i colpista”, segons Aleteia.

També són a la llista l’Associació Missioneres de la Caritat, la Fundació per al Desenvolupament Integral del Riu Sant Joan, l’Associació Institut de Mediació Laboral, l’Associació Nicaragüenc de Suport a Petits Agricultors, l’Associació per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans o la Fundació Nicaragua Aid Fundation. Si aquesta iniciativa s’aprova, el nombre d’associacions i organismes civils clausurats des del 29 de novembre del 2018 seria de 770.