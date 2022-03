Moratinos: “No hi ha un xoc de civilitzacions a la guerra d’Ucraïna”

L’alt representant de les Nacions Unides per a l’Aliança de Civilitzacions, Miguel Ángel Moratinos, considera que “no hi ha un xoc de civilitzacions a la guerra d’Ucraïna” i que “Europa i Occident han d’evitar caure en la temptació de voler imposar la denominada civilització occidental a la resta del món”,

El diplomàtic, en articles publicats a The Guardian i El Confidencial, considera que “ningú podia imaginar-se un deteriorament tan ràpid i tan greu com el que acabem de viure amb la invasió russa a Ucraïna i el perill d’una desestabilització internacional generalitzada”. Mostra la seva condemna “absoluta” a la violació dels principis i objectius de la Carta de les Nacions Unides per part de la Federació Russa, membre permanent del Consell de Seguretat de Nacions Unides, màxim òrgan responsable del manteniment de la pau i la seguretat internacionals, i la plena solidaritat amb el govern i el poble d’Ucraïna. “Això porta a oferir tot el nostre suport als ucraïnesos que es defensen amb valentia i tots aquells que escapen de les atrocitats de la guerra”, conclou.

El diplomàtic reclama mobilitzar tots els esforços per aconseguir immediatament un alto el foc i evitar més pèrdues de vides humanes i posar punt final a la destrucció d’infraestructures i al patiment del poble ucraïnès.

L’alt representant destaca el fracàs absolut de la diplomàcia. I es pregunta “com és possible que el sistema de prevenció, mediació i negociació diplomàtica no hagi estat capaç d’aturar l’atac i la invasió d’Ucraïna? Tot això ens hauria de portar a revisar l’eficàcia i la credibilitat de les institucions i organitzacions internacionals, i en particular l’organisme màxim en matèria de garantir la pau i la seguretat: el Consell de Seguretat i el dret a veto”.

L’exministre espanyol ressalta el col·lapse d’un concepte tan revolucionari com necessari: el sistema de seguretat col·lectiva. Aquest sistema s’havia aconseguit introduir al concert de nacions després de molts segles de guerres i vessament de sang, i per contrarestar els resultats nefastos de l’anomenat “equilibri de poders”. “Ningú no es pot sentir segur si l’altre se sent insegur. Aquest pacte implícit és el que s’ha trencat amb la invasió a Ucraïna”, explica.

Moratinos reclama “no caure en la temptació de retornar a un món obsolet de blocs i zones d’influència que semblava ja oblidat i prioritzar un enfocament exclusivament militar centrat en el rearmament. La dada positiva ha estat la unitat del món occidental, ja sigui dins de l’OTAN, la relació transatlàntica, i el ressorgiment d’una Unió Europea que desperta de la seva llarga letargia econòmico-social, i es presenta finalment com un actor rellevant a l’escena internacional”.

L’alt comissionat considera que a la guerra d’Ucraïna “no hi ha xoc de civilitzacions entre Occident i Rússia. Rússia ha estat, ha viscut i és un estat on la cultura, la religió i la llengua formen part d’una civilització comuna amb Occident i Europa. Amb trets específics pertanyents a aquesta ànima russa, però no ens hem de deixar portar per vells impulsos de confrontació est-oest. Cal posar fre a una russofòbia, avui dia sense límits. Europa i Occident han d’evitar caure en la temptació de voler imposar la denominada civilització occidental a la resta del món”, conclou.

Finalment, alerta sobre “creixents ciberatacs en àmbits clau del funcionament de les nostres societats amb implicacions molt perilloses i destructives. La tasca prioritària en aquests moments és aturar la guerra. La diplomàcia s’ha de recuperar i utilitzar immediatament”.