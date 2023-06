Mor Silvio Berlusconi als 86 anys

L’ex primer ministre d’Itàlia i magnat de la televisió Silvio Berlusconi ha mort aquest dilluns als 86 anys a l’hospital San Raffele de Milà a causa d’una leucèmia crònica. Berlusconi, que feia dies que estava ingressat, havia patit un deteriorament de la seva salut durant els últims mesos. Els metges s’havien mostrat preocupats per l’empitjorament de les últimes hores. L’agència AdnKronos informa que diversos familiars del magnat s’havien desplaçat a l’hospital aquest mateix matí, poc abans de la seva mort.

El tres vegades primer ministre d’Itàlia havia fet un dels seus últims serveis a la dreta italiana facilitant el govern de Giorgia Meloni amb un pacte a tres bandes amb Matteo Salvini. Berlusconi, president del partit conservador Forza Italia, era senador des de l’octubre del 2022 després d’haver estat eurodiputat durant tres anys. El polèmic mandatari italià patia leucèmia crònica, que li va ser diagnosticada fa més d’un any després de molts problemes de salut.

L’exprimer ministre, magnat i líder de Forza Itàlia, Silvio Berlusconi / Claudio Furlan/LaPresse

El 2020 va ser ingressat a l’hospital amb Covid i una pneumònia lateral. Des de llavors, ha hagut d’anar diverses vegades més a l’hospital, l’última a l’abril d’aquest mateix any després de patir una nova pneumònia agreujada per la leucèmia. Va ser donat d’alta 45 dies després, però el divendres passat va tornar a ser ingressat a l’hospital de Milà on finalment ha mort aquest dilluns.

Berlusconi, tota una vida envoltada de polèmica

Nascut el 1939 a Milà en família una classe mitjana, la figura de Berlusconi ha estat sempre envoltada de polèmica. Acusacions de connexions amb la màfia, escàndols sexuals amb menors d’edat i condemnes per suborns a polítics, abusos de poder i incitació a la prostitució infantil. De fet, el magnat italià va ser condemnat el 2013 a set anys de presó i inhabilitació perpètua pel cas Ruby i el 2017 li van caure quatre anys per frau fiscal pel cas Mediaset.