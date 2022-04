Els EUA revelen que van provar amb èxit un míssil hipersònic al març

Els EUA han revelat que van provar amb èxit un míssil hipersònic a mitjans de març, però no ho van fer públic per evitar una escalada de tensions en les relacions amb Rússia abans de la visita del president nord-americà, Joe Biden, a Europa, informa Europa Press. “L’arma hipersònica de respiració aèria (HAWC, per les sigles en anglès) va ser llançada des d’un bombarder B-52 davant de la costa occidental”, ha dit un alt funcionari nord-americà, tal com ha avançat la cadena nord-americana CNN. Aquest dilluns Biden va demanar jutjar Putin per crims de guerra pels crims comesos a Ucraïna.

Segons aquest alt funcionari, el míssil va volar per sobre dels 65.000 peus i durant més de 300 milles. El míssil va viatjar a velocitats superiors a Mach 5, unes cinc vegades la velocitat del so (el so arriba als 342 metres per segon).

Segons ha explicat la CNN, els EUA van cancel·lar divendres una prova del míssil balístic intercontinental Minuteman III (ICBM) per evitar qualsevol mala interpretació per part de Rússia. Aquesta cadena ha suggerit que els funcionaris nord-americans s’han mantingut en silenci sobre aquesta darrera prova hipersònica durant dues setmanes per raons similars.

El Ministeri de Defensa rus va confirmar el 19 de març l’ús d’un míssil hipersònic ‘Kinzhal’ per primera vegada des del començament de la seva invasió d’Ucraïna per destruir un arsenal ucraïnès subterrani al sud-oest del país.

El portaveu del Ministeri, Igor Konashenkov, va confirmar l’impacte del míssil a la població de Deliatin, a la regió ucraïnesa d’Ivano-Frankivsk, en què també van resultar destruïdes caixes de munició per a avions de combat, segons comentaris recollits per TASS.

El míssil “Kinzhal”, segons military-today.com, està preparat per destruir objectius importants, entre els quals hi ha portaavions, creuers, vaixells de guerra i destructors. Informes afirmen que podria tenir un abast de 2.000 quilòmetres, superant àmpliament les versions anteriors dels míssils russos.

Recerca del diàleg amb Corea del Nord

Per altra banda, l’enviat especial dels Estats Units per a Corea del Nord, Sung Kim, i el seu homòleg sud-coreà, Noh Kyu-duk, han dialogat sobre l’últim assaig de míssils balístics intercontinentals de Pyongyang i els esforços Washington per continuar buscant un diàleg seriós i sostingut amb Corea del Nord.

El president dels EUA, Joe Biden, en una intervenció / Europa Press

Sung Kim ha subratllat “el ferm compromís dels EUA amb la seguretat de la República de Corea, alhora que ha reafirmat que els EUA segueixen buscant un diàleg seriós i sostingut amb Corea del Nord”, ha explicat el portaveu del Departament d’Estat nord-americà , Ned Price, en un comunicat.

En aquest sentit, Kim ha destacat la importància d’“una estreta coordinació bilateral amb la República de Corea i altres aliats i socis” per avançar en l’objectiu comú de la completa “desnuclearització de la Península de Corea”.

“Tots dos han condemnat el llançament de míssils balístics intercontinentals realitzat per la República Popular Democràtica de Corea el 24 de març, que va ser només l’últim d’una sèrie de llançaments cada vegada més esgarrifosos de Corea del Nord aquest any. També van reafirmar la importància d’una resposta forta i unificada a aquestes accions escalatòries”, esgrimeix el comunicat.

Així mateix, els dos representants especials han condemnat els llançaments de míssils balístics com a “clares violacions de múltiples resolucions del Consell de Seguretat de l’ONU que suposen una greu amenaça per a l’estabilitat regional”.