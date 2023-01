Milers de persones s’acomiaden de Benet XVI al Vaticà

Milers de persones s’han reunit a la plaça de Sant Pere del Vaticà per acomiadar-se del papa emèrit Benet XVI. Uns 60.000 fidels, segons l’aforament de la plaça, han assistit al funeral organitzat davant de la Basílica de Sant Pere, on el papa Francesc ha oficiat una missa solemne concelebrada per més de 120 cardenals, 400 bisbes i 4.000 sacerdots d’arreu del món. Benet XVI, nascut Ratzinger, va renunciar al pontificat l’any 2013, un fet que no es produïa des de feia sis segles.

El papa emèrit va morir el cap de setmana passat a l’edat de 95 anys. Després de succeir Joan Pau II amb 78 anys, va ser pontífex entre l’abril del 2005 i el febrer del 2013, quan va deixar el pontificat per motius de salut. Va ser el cinquè que deixava el càrrec en els últims 1.000 anys i el primer que ho feia des que Gregori XII abandonés el pontificat l’any 1415 per intentar acabar amb una guerra interna a l’Església.

Diverses persones traslladen el fèretre del pontífex emèrit, Benet XVI, a la Basílica de Sant Pere / Europa Press

Benet XVI ha tingut un funeral papal, però no d’estat

El Vaticà ha organitzat un funeral papal, però no d’estat, al qual han assistit nombroses autoritats a títol individual, ja que només s’havia convidat dues delegacions oficials: la d’Itàlia i la d’Alemanya, país de naixement del papa emèrit. Milers de fidels han cantat durant la cerimònia, que ha estat amenitzada per la música del sabadellenc Josep Solé, organista titular de la basílica. El fèretre de Benet XVI ha estat exposat durant les exèquies.

L’homilia del papa Francesc, que ha arribat en cadira de rodes pel mal que té al genoll, ha estat molt sòbria i plena de referències bíbliques. “Benet XVI, fidel amic de l’Espòs, que el teu gaudi sigui perfecte en sentir definitivament i per sempre la seva veu”, ha dit abans d’acabar i donar al minut de silenci. Durant els tres dies amb la capella ardent oberta, uns 200.000 fidels van visitar el cos de Benet XVI.