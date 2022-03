De guanyador del ‘MasterChef’ d’Ucraïna a ‘heroi del pa’ de la guerra

La invasió russa d’Ucraïna es va fent cada cop més crua i els bombardejos afecten causen desastres en moltes ciutats i pobles. Els atacs estan tallant el subministrament de productes bàsics i molts ucraïnesos lluiten contra molts entrebancs per intentar sobreviure. En aquest escenari desolador, Pavlo Servetnyk, un cuiner conegut al país perquè va ser guanyador de la versió ucraïnesa del concurs MasterChef el 2019, està captant ara l’atenció dels mitjans internacionals amb la seva particular història en aquest conflicte. El cuiner, que té una pizzeria a la ciutat de Kherson, una de les primeres de ser atacades pels russos, ha convertit el restaurant en un forn. El jove ha explicat a la CNN que hi treballa 20 hores al dia fent pa que ell mateix distribueix per la ciutat, en molts casos gratuïtament, entre la gent amagada en refugis.

Un dels pans de Pavlo Servetnyk, l”heroi’ del pa d’Ucraïna, un cuiner que va guanyar el MasterChef del seu país / Instagram

“Tot el cos em fa mal, els canells em fan mal, soc incapaç d’obrir una porta”, explica Servetnyk al canal nord-americà després de passar llargues hores fent pa. El cuiner va intentar en un primer moment abandonar el país de forma desesperada, però els seus pares li van fer replantejar les seves intencions. “On anirem? Qui ens espera enlloc?”, recorda el cuiner que li deien els seus pares. “Els russos vindran aviat, diuen que això ara és Rússia i nosaltres seguirem amb les nostres vides”.

“Salvo vides de la millor manera que puc”

El cuiner va decidir quedar-se al país i resistir i, en comptes de prendre les armes, se’n va anar a la cuina a fer pa. “No vam escapar, no vam marxar, però en lloc d’això vam començar a salvar gent de la millor manera que podíem”, explica.

El dia a dia d’aquest cuiner és ara fer pa i repartir-lo, fa molts lliuraments en orfenats i residències de gent gran. El jove reconeix que cada viatge que fa per repartir és un risc per a la seva vida, però argumenta que sense les seves entregues la gent moriria de gana. Segons els seus càlculs, disposa d’ingredients per fer pa durant dues setmanes més. A partir d’aquí no sap què passarà. La seva recepta per al “pa de la victòria” és bàsica: farina, llevat, aigua i sal. El forner rep donacions de persones fora d’Ucraïna per pagar les despeses.