La justícia holandesa conclou que un míssil rus va abatre el vol MH17

La justícia holandesa ha conclòs que un míssil rus va abatre el vol MH17 de Malaysia Airlines a l’est d’Ucraïna el 2014 i ha condemnat a cadena perpètua tres dels quatre acusats. Segons el tribunal, l’avió va ser abatut per un míssil llançat des d’un sistema de defensa antiaèria Buk situat a la regió de Lugansk, que en aquell moment estava sota control dels rebels prorussos.

Un tribunal dels Països Baixos considera provat que els russos Igor Girkin i Sergei Dubinsky i l’ucraïnès Leonid Jarchenko són els responsables del llançament del míssil que va matar 298 persones que viatjaven a bord de l’avió i els condemna per assassinat. El quart acusat, el rus Oleg Pulatov, ha estat absolt perquè no s’ha pogut provar la seva implicació en la cadena de comandament que va ordenar el llançament del míssil.

Tres dels quatre acusats per l’atac a un vol MH17 de Malasysia Airlines han estat condemnats / ANP/DPA

Rússia no extradirà els condemnats per abatre el vol MH17

El judici s’ha celebrat en absència de tots els acusats i Rússia ja ha anunciat que no té intenció d’extradir-los, ja que la seva legislació no ho contempla. Les autoritats russes han assegurat que “estudiaran” el veredicte i ha declinat fer cap comentari. El portaveu del ministeri d’Exteriors rus, Ivan Nechaev, ha explicat que “cada detall importa” i que quan hagin analitzat els informes estaran en disposició de fer una valoració més acurada.

Per la seva banda, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha celebrat la “important” decisió del tribunal. “Portar davant la Justícia els autors intel·lectuals és vital perquè la impunitat obre la porta nous crims. S’ha d’acabar amb aquesta il·lusió. El càstig per les atrocitats comeses per Rússia abans i ara és inevitable”, ha dit.

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarat que la sentència dels Països Baixos “marca un dia important per la justícia i el retiment de comptes”. Stoltenberg ha tingut un record per a les “298 víctimes innocents” de l’atac.