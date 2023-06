La justícia de Brasil inhabilita Jair Bolsonaro vuit anys per abús de poder

A l’expresident del Brasil Jair Bolsonaro se li acumulen les males notícies. L’últim clatellot que ha rebut ha estat el del Tribunal Suprem Electoral (TSE) de Brasil, que ha votat a favor d’inhabilitar-lo políticament durant vuit anys. Així, l’ultradretà expresident del Brasil haurà d’apartar-se del focus durant aquest termini després que el tribunal hagi considerat que va cometre abús de poder i ús fraudulent dels recursos públics. Els fets es remunten el juliol del 2022, quan Bolsonaro va reunir al Palau de Planalto a desenes d’ambaixadors d’altres països per explicar-los les suposades deficiències del sistema electoral brasiler i de les urnes electròniques.

No tenia cap prova del que afirmava i, a més, ho va fer per la seva por a perdre el poder en els comicis brasilers, on efectivament es va imposar el seu adversari i actual president del Brasil, Lula da Silva. La mateixa vicepresidenta del Tribunal Suprem Electoral (TSE), Cármen Lúcia Antunes, ha votat a favor d’inhabilitat l’expresident per aquests fets i, d’aquesta manera, el tribunal ha certificat el futur polític immediat de Bolsonaro.

Jair Bolsonaro, destronat per Lula da Silva, no podrà concórrer a les eleccions durant, almenys, vuit anys / Presidència Brasil

Dijous dos jutges ja es van mostrar partidaris d’apartar l’expresident

Aquest dijous ja s’intuïa que una inhabilitació d’aquest tipus podria produir-se i que Bolsonaro podria quedar apartat de la política, com a mínim, durant les dues pròximes legislatures. Dos jutges del mateix tribunal van confirmar que donaven suport a la inhabilitació que inicialment havia proposat el jutge instructor d’aquest cas, Benedito Gonçalves.

Bolsonaro va atiar el fantasma del frau electoral al país durant moltes setmanes abans de les eleccions que finalment el van apartar de la presidència. De fet, després es va espolsar tota responsabilitat per l’assalt al Congrés, al palau presidencial i al Tribunal Suprem per part dels seus seguidors, que s’havien manifestat hores abans per reclamar la intervenció de l’exèrcit per derrocar l’actual Luiz Inácio Lula da Silva.