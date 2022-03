Iran ataca el consolat dels Estats Units al Kurdistan iraquià

Els bombardejos continuen més enllà d’Ucraïna. Aquesta matinada, la Guàrdia Revolucionària de l’Exèrcit de l’Iran ha atacat el consolat dels Estats Units a Erbil, a la regió del Kurdistan iraquià, tot i que assegura que ha estat un error. El míssil, han explicat posteriorment, anava dirigit a uns centres d’entrenament dels serveis d’intel·ligència exterior israelians, el Mossad. Les autoritats kurdes, però, han negat que el Mossad estigués pels voltants de la zona en el moment del bombardeig.

“Aquesta nit el Centre Estratègic de Conspiració i Maldat dels sionistes va ser blanc dels poderosos míssils del Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica”, assenyala l’organització iraniana en un comunicat recollit per l’agència semioficial de notícies Tasnim. Amb aquesta acció, la Guàrdia Revolucionària de l’Exèrcit de l’Iran volia advertir el règim sionista d’Israel que “qualsevol agressió rebrà una resposta dura, decisiva i destructiva”, segons diuen en el mateix comunicat.

E governador d’Erbil, Omed Joshnaw, havia desmentit abans del bombardeig les informacions “sense cap base” sobre l’existència de bases israelianes als voltants d’aquesta ciutat, que és la capital de la regió semiautònoma del Kurdistan iraquià. La tensió anava escalant des de feia uns dies, quan la Guàrdia Revolucionària va prometre “venjança” contra Israel i els seus aliats per la mort de dos militars en un atac aeri sobre la capital de Síria, Damasc, on assessoraven el govern sirià en el conflicte obert que mantenen fa anys.

Síria mira cap a Ucraïna amb preocupació

Precisament Síria està molt preocupada per l’evolució del conflicte a Ucraïna. Cal recordar que la implicació de Rússia en la guerra siriana al 2015 va ser un punt d’inflexió perquè el president Bashar al Assad recuperés terreny que havia perdut enfront dels rebels. Ara, amb Rússia immersa en un conflicte propi, el panorama sirià podria canviar.

El mateix govern sirià apunta a Europa Press que el fet que “Rússia es vegi distreta o afeblida per la guerra i les sancions occidentals podria ser dolent per Síria”. Si el conflicte evoluciona cap a una “campanya de contra insurrecció o es converteix en una guerra més àmplia en l’est d’Europa, és possible que Putin es vegi obligat a replegar efectius militars russos des de Síria a Ucraïna”, el que suposaria un revés pel govern sirià i podria provocar un nou gir en la guerra.