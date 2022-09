Les autoritats argentines han detingut un individu que ha intentat assassinar amb una pistola a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en els voltants del domicili de la també expresidenta.

El govern argentí ha confirmat que el detingut és un home de 35 anys d’origen brasiler i amb antecedents per tinença il·lícita d’armes, detingut amb anterioritat el mes de març passat, ha informat ‘Clarín’. En un retransmissió en directe de la cadena televisió pública argentina, es pot observar com una multitud de persones saluden a la vicepresidenta als voltants de la seva casa, moment en el qual una persona aixeca una pistola i apunta a la cara de Fernández de Kirchner.

WATCH: Person tries to assassinate the Vice President of Argentina, Cristina Fernández de Kirchnerpic.twitter.com/y7pRRoL1FR — BNO News (@BNONews) September 2, 2022

No se li ha disparat l’arma

El ministre de Seguretat, Anníbal Fernández, ha detallat que la persona detinguda “tenia una arma” i ha estat detinguda, inicialment, “per personal que custodiava la vicepresidenta”, segons ha recollit l’agència Télam. La pistola del sospitós d’intentar assassinar a la vicepresidenta argentina estava carregada amb cinc bales de calibre 380, encara que per algun motiu desconegut no s’ha disparat, segons ‘Ámbito’.

El president argentí, Alberto Fernández, ha qualificat l’intent de magnicidi com el fet “més greu que ha succeït” des del retorn de la democràcia al país. “Que la commoció, l’horror i el repudi que aquest fet ens genera es converteixi en un compromís permanent per a erradicar l’odi i la violència de la vida en democràcia”, ha dit Fernández, abans d’anunciar un festiu nacional per a aquest divendres perquè “en pau i harmonia el poble pugui expressar-se en defensa de la vida”.

Mobilitzacions en un ambient crispat

Durant el dia d’avui s’han convocat mobilitzacions davant del congrés argentí, que també ha decidit impulsar una comissió d’investigació per esclarir els fets. Personalitats com l’expresident argentí Maurici Macri també ha expressat el seu “repudi absolut” a l’atac sofert per la vicepresidenta del país, i ha demanat un “immediat i profund esclariment” dels fets.

“El meu repudi absolut a l’atac sofert per Cristina Kirchner que afortunadament no ha tingut conseqüències per a la vicepresidenta. Aquest gravíssim fet exigeix un immediat i profund esclariment per part de la justícia i les forces de seguretat”, ha dit també en Twitter.

L’intent de magnicidi ha tingut lloc després de dues setmanes d’una notable crispació política al país després de la petició de la Fiscalia de condemnar a l’expresidenta a 12 anys de presó per diversos presumptes delictes de corrupció. Després de l’anunci, el govern argentí i militants han mostrat el seu suport a Fernández de Kirchner, si bé detractors de la vicepresidenta ja s’havien acostat al seu domicili per a increpar-la.