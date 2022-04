Un home s’ha posat 87 vegades la vacuna contra la Covid per fer negoci

Un ciutadà alemany està sent investigat després que les autoritats hagin descobert que ha rebut dosis de la vacuna contra el coronavirus almenys 87 vegades, segons ha informat el diari Freie Presse. La notícia ha arribat als mitjans mentre Alemanya lluita contra una onada d’infeccions per Covid-19 i per fer augmentar les taxes de vacunació. Segons la informació obtinguda per Freie Presse, l’home de 61 anys va posar-se les dosis en diversos centres de vacunació als estats de Saxònia i Saxònia-Anhalt, a l’est d’Alemanya.

Es creu que va rebre la injecció fins a tres vegades per dia a diferents centres de vacunació, acumulant 87 vacunes contra el coronavirus només a l’estat de Saxònia. Un treballador d’un dels centres va començar a sospitar quan va reconèixer l’home, ha explicat al diari un portaveu de la Creu Roja Alemanya, Kai Kranich.

El fet que l’home ingressés més d’una vegada al centre de vacunació a la ciutat d’Eilenburg, als afores de Leipzig, el personal va trucar a la policia i l’home va ser detingut. La Creu Roja Alemanya va presentar càrrecs contra l’home sota sospita de participar en la venda de certificats de vacunació. Les investigacions estan actualment en curs a Saxònia i a d’altres estats alemanys.

Modus operandi

No s’ha aclarit encara quantes vegades l’home ha rebut la vacuna contra el coronavirus, però es preveu que el número sigui més gran a les 87 injeccions que estan identificades. Segons l’informe, cada vegada que l’home anava a un lloc de vacunació, portava un nou document de vacunació en blanc.

Després de rebre la punxada, treia les pàgines amb la informació sobre els números de lot de vacunes i les venia als antivacunes per certificar-se falsament i poder entrar a llocs on la vacuna era un requisit. L’home es va registrar per a les cites de vacunació utilitzant el seu nom i data de naixement, però no va presentar la targeta d’assegurança mèdica a les cites.

El cas també ha revelat les bretxes al sistema d’atenció mèdica d’Alemanya, on la informació mèdica en gran mesura no està digitalitzada ni emmagatzemada de manera centralitzada. “Un registre nacional de vacunes o un registre específic de les vacunes contra el coronavirus hauria donat llum sobre el cas immediatament”, ha dit al diari Knut Köhler, portaveu de l’associació mèdica estatal de Saxònia.

A Alemanya, més del 75% de la població està completament vacunada, mentre que al voltant del 58% ha rebut una vacuna de reforç. Els números estan especialment endarrerits als estats de l’est d’Alemanya, on la taxa de vacunació completa es troba al 64,5% a Saxònia. La taxa de vacunació d’Alemanya està molt per darrere dels veïns d’Europa occidental, amb Espanya registrant un 85% de vacunes completes i Portugal informant una taxa de més del 91%.