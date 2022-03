La invasió russa d’Ucraïna acaba de complir tres setmanes i, a mesura que avança el conflicte, cada vegada s’està parlant més dels atacs de bandera falsa, una estratègia militar molt antiga i que històricament s’ha fet servir per justificar represàlies o una escalada de les operacions en una guerra. Què són els atacs de bandera falsa i per què se’n parla a Ucraïna?

L’OTAN ha estat l’última a fer servir l’expressió i ha advertit que els russos podrien estar preparant un atac amb armes químiques com a pas previ una nova ofensiva més cruenta a Ucraïna. Rússia també ha acusat l’exèrcit ucraïnès de fer servir tàctiques similars per justificar la seva campanya militar a les repúbliques separatistes del Donbass des del 2014.

Els experts defineixen els atacs de bandera falsa com operacions militars encobertes que els governs perpetren contra els seus propis exèrcits per culpar l’enemic dels danys i difondre imatges de la crueltat dels seus adversaris, de manera que puguin presentar les seves guerres davant l’opinió pública com una simple maniobra d’autodefensa.

Guerra química i nuclear

A Ucraïna, els russos han estat els principals generadors de propaganda per acusar Kíiv d’estar preparant armes químiques i bombes nuclears brutes per atacar les repúbliques separatistes del Donbass. El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha reconegut que hi ha certa “preocupació” perquè el Kremlin ordeni un atac químic sobre les seves tropes i així poder justificar una escalada de la invasió, que avança més lenta del que havien previst.

“Creiem que les armes químiques es podrien utilitzar a Ucraïna per a un atac de bandera falsa per justificar a posteriori la invasió”, explica a Reuters un alt funcionari d’un país occidental que demana anonimat. Els Estats Units han alertat en diverses ocasions que és una tàctica habitual de Rússia, a qui ha acusat de posar-la en pràctica a diferents conflictes en els últims deu anys.

Una tàctica antiga

Al llarg de la història s’han produït nombrosos atacs de bandera falsa. La CNN n’ha recollit diversos exemples, com l’atac de l’Alemanya nazi contra la ciutat alemanya de Gleiwitz –actualment a Polònia–. El 31 d’agost del 1939, el dia abans que comencés la invasió nazi de Polònia, membres de les SS disfressats de soldats polonesos van atacar una estació de ràdio a Gleiwitz, una agressió que Hitler va fer servir per defensar la necessitat d’envair el país.