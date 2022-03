Un assessor de Zelenski va predir fa tres anys la invasió russa

Un dels assessors presidencials més pròxims a Volodímir Zelenski, Oleksiy Arestovych, va predir fa tres anys com seria la invasió russa sobre el seu país. En una entrevista del 2019, Arestovych no només està convençut que Rússia intentarà envair Ucraïna a conseqüència de les converses del seu govern per entrar a l’OTAN, sinó que a més assenyala punt per punt com serà la invasió, un fet que mostra el profund coneixement del seu territori i també de l’exèrcit rus, ja que, en essència, el que fa aquest assessor és explicar com plantejaria ell una hipotètica invasió del seu propi país.

Preguntat per la resposta de Rússia en el cas que les converses amb l’OTAN comencessin a donar resultats, Arestovych assegura que el “més probable” és que porti al Kremlin a “iniciar una operació militar a gran escala contra Ucraïna”. En la seva opinió, Rússia voldria convertir Ucraïna en un “territori devastat” perquè l’OTAN no tingui incentius per acceptar la seva adhesió a l’aliança. “Amb una probabilitat del 99,9% el preu que haurem de pagar per entrar a l’OTAN és una gran guerra amb Rússia”, va dir. Però Arestovych també va advertir que el seu país no tenia més remei que acostar-se a Occident: “Si no ens adherim a l’OTAN, Rússia ens absorbirà en 10 o 12 anys”.

Zelensky advisor Oleksiy Arestovych was attuned to the Russian invasion threat in 2019 pic.twitter.com/amwk0Be4rZ — Samuel Ramani (@SamRamani2) March 16, 2022

Per a l’assessor presidencial, el millor escenari possible per a Ucraïna, tenint en compte que la guerra era inevitable –com ha acabat passant–, era una “gran guerra contra Rússia i després entrar a l’OTAN per la derrota russa”. Preguntat sobre què vol dir una “gran guerra contra Rússia”, Arestovych va fer una predicció sorprenentment acurada: “És una ofensiva aèria i la invasió de quatre exèrcits que Rússia ha creat a les nostres fronteres, el setge de Kíiv i encerclar les nostres tropes al Donbass“.

“Entraran per l’istme de Perekop, a Crimea i avançaran cap a Kakhovka per abastir-se d’aigua. També faran una ofensiva des de Bielorússia, establiran noves repúbliques populars i sabotejaran infraestructures crítiques per facilitar la invasió”, respon Arestovych. “Això és una guerra a gran escala i la probabilitat que esclati és del 99%. Quan? 2021 i 2022 seran els anys més crítics“, acaba.