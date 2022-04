Ucraïna captura un oligarca prorús i proposa un intercanvi a Putin

L’exèrcit ucraïnès ha capturat un oligarca prorús que feia 40 dies que estava amagat i ha proposat a Rússia intercanviar-lo per presoners de guerra. El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha ofert a Moscou alliberar el líder del partit prorús Plataforma Opositora per la Vida, Viktor Medvedchuk, a canvi de soldats i civils retinguts per les tropes russes. Zelenski ha publicat una foto de Medvedchuk, un dels grans aliats de Vladímir Putin a Ucraïna, emmanillat i amb cara de pocs amics després de la seva captura.

Les autoritats ucraïneses consideren “simbòlica” la seva detenció. El cap del Servei de Seguretat d’Ucraïna, Ivan Bakanov, ha explicat que Medvedchuk vestia uniforme militar per passar més desapercebut i poder moure’s sense aixecar sospites. Zelenski ha titllat de “cínic” l’oligarca prorús per disfressar-se de militar quan ell mateix voldria la rendició de l’exèrcit ucraïnès per aplanar la victòria russa. Un dels seus assessors, Mijailo Podoliak, ha celebrat que Medvedchuk s’hagi “d’amagar en una presó ucraïnesa per sobreviure” i ha garantit que tindrà una “llarga condemna de presó” si Rússia no accepta l’intercanvi de presoners.

Moscou, a l’expectativa

Per la seva banda, Moscou es manté a l’expectativa i assegura que primer han de confirmar la captura de Medvedchuk. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmat que cal esperar a confirmar la veracitat de les imatges que circulen a les xarxes i no descarta que es tracti d’una maniobra de propaganda d’Ucraïna. El líder prorús estava sota arrest domiciliari des de feia un any acusat de traïció, però a finals de febrer, poc després de l’inici de la invasió, va aconseguir escapar i estava desaparegut.

El govern ucraïnès ha imposat sancions contra Medvedchuk i altres polítics prorussos després d’una investigació que els vinculava amb el finançament de les forces separatistes al Donbass. La detenció del líder prorús el maig de l’any passat va incrementar la tensió entre Kíiv i Moscou, ja que Medvedchuk ha estat un polític lleial al Kremlin que no ha dubtat a fer el que Putin li demanava per intentar desestabilitzar el país.