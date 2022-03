El Govern detecta tràfic de dones entre les refugiades ucraïneses

El Govern ha explicat aquest dimecres que s’han detectat casos de tràfic de dones entre les refugiades ucraïneses que han arribat a Catalunya, una alerta que ja van llençar fa poc els Mossos. La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha explicat que s’estan fent controls a les fronteres i a l’estació de Sants per evitar que augmentin els casos.

La consellera ha evitat especificar quants casos s’han detectat perquè encara s’està investigant, però ha avançat que en les pròximes setmanes es farà un balanç oficial amb xifres concretes. Verge ha assegurat que no es tracta d’un “fenomen estrany” quan hi ha una guerra i ha especificat que hi ha casos de tràfic també entre menors.

El departament està treballant amb ACNUR i els Mossos per detectar aquests casos i derivar-ho als serveis corresponents perquè actuin. En aquest cas, els casos de tràfic de menors no acompanyats els porta la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència, la DGAIA.

“Esponjar” l’acollida de refugiats

El Govern pretén “esponjar” l’acollida de refugiats per tal que la situació sigui “el més normal possible”. Per això, treballen amb entitats com la Creu Roja per atendre les més de 13.500 persones que ja han arribat a Catalunya fugint de la guerra. La meitat dels refugiats que han arribat els han acollit famílies, mentre que 5.500 estan sent ateses per la Creu Roja a 29 municipis.

L’executiu de Pere Aragonès preveu un conflicte “llarg” i més arribades de refugiats a Catalunya. Per això, Verge ha alertat que els allotjaments actuals a hotels “no poden ser permanents” i ha assegurat que “no és el model d’acollida que volem”. L’habitatge, per tant, és que els refugiats ucraïnesos puguin trobar habitatges “en condicions normals”. La consellera d’Igualtat també ha avisat que calen “recursos específics”, que l’Estat “ha de concretar”.