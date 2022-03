El Govern accelera el procés per facilitar l’acollida de nens ucraïnesos

El Govern ja ha accelerat el procés per agilitzar l’acollida d’infants i adolescents refugiats d’Ucraïna. Després de detectar que diverses organitzacions estaven gestionant la seva arribada al país, el departament de Drets Socials ha decidit accelerar aquest procediment. En paral·lel, ha fet una crida a la responsabilitat i ha demanat que aquestes accions es facin de forma coordinada amb l’administració. És aquesta la que ha de realitzar els tràmits corresponents per acollir-los i concedir la documentació necessària a les famílies avalades per poder escolaritzar-los.

Fins ara, Catalunya ja ha rebut 1.200 refugiats d’Ucraïna, segons les dades que ha facilitat aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. Per ara, el Govern preveu oferir unes 2.000 places d’acollida residencial i s’espera que en les pròximes hores arribin a Catalunya un centenar de nens a través d’una ONG de Terrassa. La portaveu del Govern ha demanat aquest matí la participació de la ciutadania i les entitats privades per poder mantenir aquestes persones tot el temps que sigui necessari. Plaja creu que les entitats són les que poden identificar i detectar “les necessitats més urgents”, així com aconseguir portar el material necessari a Ucraïna.

Empreses catalanes estrenen una plataforma per enviar productes de primera necessitat

Una de les entitats que ho està fent és Global Solutions, que amb el suport del Grup Món i Petrolis Independents, ha iniciat una plataforma on els ciutadans poden comprar productes de primera necessitat que es portaran a Ucraïna en els pròxims dies.

Els creadors d’aquesta plataforma col·laboren amb l’Escola Mryia, que coneix millor les necessitats dels refugiats Ucraïnesos i dels qui estan intentant creuar les fronteres. Aquesta col·laboració permet, a més, que qui ho prefereixi pugui entregar directament les seves donacions en aquesta escola, situada al carrer del Pont del Treball Digne, 15 (08042) de Barcelona. També és possible posar-se en contacte amb l’escola a través del correu electrònic mriyashkola@hotmail.com i gestionar l’enviament directament amb ells.