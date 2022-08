Gihad Islàmic llança més d’un centenar de míssils com a represàlia a Israel

Les Brigades Al Quds, el braç armat de Gihad Islàmic, han informat que han llançat més de 100 projectils contra ciutats israelianes, entre elles Tel Aviv, mentre que les Forces de Defensa d’Israel (FDI) han atacat amb projectils llocs estratègics en diferents punts de la Franja de Gaza. Tot i les declaracions dels terroristes, les Forces de Defensa d’Israel han assegurat que hi ha hagut uns 80 coets contra ciutats del sud. Gairebé la meitat d’ells no han sortit de la Franja -la zona on es concentra el conflicte- mentre que 46 han travessat la frontera. Tot i això, Israel afirma que 33 han estat interceptats pel sistema antiaeri Cúpula de Ferro.

Aquest divendres a la nit s’ha activat diverses vegades els sistemes antiaeris d’Israel després de sonar les alarmes en repetides ocasions a Yavne, Ascalón i altres ciutats israelianes del sud, sense que de moment s’hagin registrat ferits, tal com ha recollit The Times of Israel. Davant aquesta escalada de tensions entre les parts, el municipi de Tel Aviv ha informat que està obrint refugis antiaeris per a la població, seguint les instruccions del Comando del Front Nacional de l’Exèrcit. I és que, segona Gihad Islàmic, les represàlies també haurien arribat a la capital.

Una imatge de l’exèrcit d’Israel / Europa Press

D’altra banda, avions israelians han bombardejat amb més de 15 míssils l’àrea de Sheij Ajlin, al sud-oest de la governació de Gaza, mentre que també s’han registrat atacs amb projectils contra Beit Hanun (nord), així com contra Jan Yunis (sud) i Rafá, a la frontera egípcia amb la Franja de Gaza, segons ha recollit l’agència de notícies WAFA. “Avions de les FDI van atacar fa poc temps dos magatzems d’emmagatzematge d’armes i un altre lloc de llançament de coets de l’organització terrorista Gihad Islàmic Palestí”, han indicat, per part seva, les forces de seguretat israelianes en el seu perfil oficial de Twitter.

Les reaccions institucionals a la represàlia

El primer ministre d’Israel, Yair Lapid, ha instat la població a “seguir les instruccions” de les autoritats en els pròxims dies. “Costi el que costi, eliminarem les amenaces contra els nostres ciutadans”, ha dit, segons un discurs publicat en el seu perfil oficial de Twitter. “Al mateix temps, tampoc acceptarem cap ultimàtum sobre les activitats de les FDI i les forces de seguretat en altres àmbits. Qualsevol que necessiti ser arrestat serà arrestat. Qualsevol intent de danyar a civils o soldats serà tractat amb duresa”, ha sentenciat.

Bombers d’Israel intervenen en un indret on ha caigut un coet de Hamas a Tel Aviv / EP

Per part seva, el ministre de Defensa israelià, Benny Gantz, ha parlat durant la nit de divendres amb el secretari de Defensa estatunidenc, Lloyd Austin, per a comunicar-li els últims detalls sobre l’operació. “El ministre Gantz ha emfatitzat que l’Estat d’Israel està treballant per a defensar als seus ciutadans i operarà amb decisió i amb la major precisió possible contra els operatius terroristes i la infraestructura per a aconseguir els seus objectius”, ha expressat en un comunicat recollit pel The Times of Israel.

Pel que fa Gihad Islàmic ha confirmat anteriorment a través del seu portaveu, Daud Shehab, que havia començat “la seva resposta inicial” al primer bombardeig israelià sobre la Franja de Gaza, per la qual cosa respondria a les accions dutes a terme per Israel, segons ha informat l’agència de notícies Maan.