França vota amb temor a l’auge de l’ultradreta i marcada per la guerra

El país veí va a les urnes. França vota aquest diumenge per escollir el nou president de la República en unes eleccions que marcaran el futur polític dels francesos però també influiran en el d’Europa. Aquest diumenge serà previsiblement la primera ronda d’un procés electoral que haurà d’esperar per resoldre’s, ja que no s’espera que cap dels candidats superi el 50% dels vots en la primera volta. En aquest marc, França vota marcada per la guerra d’Ucraïna i amb temor a l’auge de l’ultra dreta, que podria catapultar Marine Le Pen.

De fet, s’espera que els dos candidats que surtin de la primera volta siguin l’actual president, Emmanuel Macron, i Marine Le Pen, del partit Agrupació Nacional. També ha tingut pes durant la campanya l’extrema dreta d’Éric Zemmour, de Reconquesta. Macron podria ser el millor posicionat per repetir a l’Elisi, però Le Pen podria treure-li la presidència perquè les enquestes estan molt disputades. L’actual president va arribar a l’Elisi el 2017, quan va fer saltar pels aires els partits tradicionals. L’avalen cinc anys i està explotant el missatge que encara té coses per fer, com situar França com un país líder al bloc comunitari.

Macron va presentar la seva candidatura només tres hores abans que tanqués el termini, ja que primerament la va veure ajornada per la pandèmia i després per la guerra d’Ucraïna. El president ha estat molt clar en posicionar-se contra Moscou, el que el podria haver fet guanyar vots.

La Catalunya Nord, de Le Pen

Pel contrari, la candidata de l’ultra dreta, Marine Le Pen, li disputa la presidència amb missatges propis de la organització d’extrema dreta que presideix. Un dels feus que té la candidata és la Catalunya Nord, on l’altre dia hi va fer l’últim míting, que va ser una festa ultra multitudinària, com mostra la crònica de l’enviat especial Quico Sallés.