L’ex assessor ideològic de Trump, condemnat a presó

L’ex assessor ideològic de l’expresident dels Estats Units Donald Trump, Steve Bannon, ha estat sentenciat aquest divendres a quatre mesos de presó i 6.500 dòlars de multa per un tribunal de Washington D. C. Es tracta d’una sanció per desacatament, segons ha informat la CNN. Bannon ha estat condemnat després de negar-se a presentar-se davant un comitè del Congrés nord-americà que l’havia citat en el marc de la investigació de l’assalt al Capitoli dels Estats Units el 6 de gener del 2021.

Segons la fiscalia Bannon va “exacerbar” amb la seva negativa a comparèixer “l’esperit d’agressió a l’Estat de Dret” que va ser aquest assalt al Capitoli. Aquest matí, durant la seva compareixença davant el tribunal, l’ex assessor no ha volgut fer declaracions.

Trump demana que l’FBI li torni documents

A banda, l’expresident dels Estats Units Donald Trump, a qui Bannon feia d’assessor ideològic, ha demanat la devolució de diverses peticions de clemència i documents sobre la seva política migratòria que va recopilar durant la seva estada a la Casa Blanca i li van ser confiscats per l’FBI quan va intervenir a la seva finca de Mar-a-Lago. Els advocats de Trump argumenten que els nou documents que comprenen les peticions de clemència i les seves iniciatives migratòries són “propietat personal” de l’empresari i per tant no poden estar en mans d’autoritats federals o agències de seguretat.

Cal recordar que el passat 8 d’agost l’FBI va entrar a la mansió de Trump a Florida i es va endur vint caixes amb documentació classificada, algunes d’elles amb l’etiqueta d’alt secret. De fet, hi havia alguns arxius confidencials Entre els documents que van recollir els agents del FBI durant la batuda a la residència de Mar-a-Lago, s’han trobat alguns arxius confidencials que fins i tot descriurien les defenses militars d’un govern estranger i les seves capacitats nuclears.

Sis dels nou documents que reclama Trump són peticions per a un perdó presidencial, que van acompanyades de material de suport i que entren dins de les competències del president. Dos documents més fan referència a “iniciatives sobre migració i poders presidencials sota la llei de Migració i Nacionalitat, així com sobre control fronterer”