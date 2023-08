Evacuen la Torre Eiffel per amenaça de bomba

La Torre Eiffel ha estat evacuada aquest dissabte després d’haver rebut una amenaça de bomba, segons ha avançat el diari francès Le Parisien. La notícia ha estat confirmada poc després per l’agència de notícies Reuters, que informa que el monument està desocupat des de les 13:30 hores del migdia. La Torre Eiffel de París continua a hores d’ara tancada al públic, perquè no se sap si l’amenaça és real o ha estat una falsa alarma. Així, no hi ha turistes en cap dels tres pisos del monument ni comensals al restaurant que hi ha situat a la punta de la torre. L’esplanada també ha estat desallotjada cap a dos quarts de dues segons informa l’agència.

Per ara treballen sobre el terreny equips de la policia experts en desarticulació d’explosius i gossos que busquen una possible bomba. L’incident que està sota investigació ha provocat que s’hagi pres aquesta “mesura de precaució”, però encara no està clar que realment hi hagi una bomba. Segons l’Empresa d’Explotació del Monument (SETE), el que està passant és un “procediment habitual en aquest tipus de situació” que titllen de “bastant rara”. La Torre Eiffel va ser visitada l’any passat per sis milions de turistes, el que la converteix en el monument francès per excel·lència.