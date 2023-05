Els EUA blinden la seva frontera sud per la fi de les devolucions en calent

Els Estats Units es preparen per a una allau d’arribades de nous migrants després de la fi de les devolucions en calent impulsades per l’expresident Donald Trump durant la pandèmia. El país nord-americà ha decidit blindar la seva frontera sud poques hores abans que decaigui el Títol 42, la polèmica disposició d’una llei que permet expulsar els migrants procedents de països amb presència de malalties infeccioses. A la pràctica, la normativa permetia bloquejar l’entrada de la majoria de migrants amb l’excusa que posaven en risc la salut pública, ja que no podien demanar asil.

Segons les dades de la Policia Fronterera dels EUA, més de 2,5 milions de persones han estat expulsades del país sota el paraigua del Títol 42, bona part dels quals durant el mandat de Joe Biden. En els últims dies milers de persones s’han concentrat en els diferents passos fronterers entre els EUA i Mèxic esperant la fi del Títol 42, que es consumarà a les 23.59 d’aquest dijous 11 maig. Només el dimarts més d’11.000 persones van travessar la frontera i han saturat els centres de processament de migrants que hi ha a les diverses ciutats frontereres.

Agents de la Guàrdia Nacional custodien un grup de migrants a la frontera dels EUA amb Mèxic / ZUMA/DPA

Els canvis legals no impediran l’expulsió de migrants

Dos anys després de la seva arribada a la Casa Blanca, el president Joe Biden ha decidit acabar amb el Títol 42 i tornar al Títol 8, una altra secció del mateix codi legal que també permet l’expulsió de migrants del país, però obliga els funcionaris i les forces de seguretat a registrar les peticions d’asil i crear expedients per a cada sol·licitant. L’administració Biden assegura que ha fet canvis al Títol 8 per endurir les sancions i, al mateix temps, facilitar els circuits burocràtics per entrar legalment al país. “Fem la migració legal més àgil i la migració il·legal més curta”, assegura Biden.

Biden ha insistit que l’objectiu final dels canvis és que les “fronteres funcionin com és degut”. El secretari del Departament de Seguretat Nacional, Alejandro Mayorkas, ha anunciat una campanya per oferir una millor comunicació amb els migrants que volen entrar al país per evitar confusions. “Volem deixar clar que les fronteres no estan obertes, que travessar irregularment va contra la llei i que els que no compleixin els requisits per rebre ajuda seran retornats ràpidament”. Mayorkas ha advertit els migrants que volen entrar als EUA que “no creguin les mentides ni escoltin els traficants”.