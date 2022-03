L’Estat espanyol enviarà munició i llançagranades a Ucraïna

L’Estat espanyol enviarà divendres a Ucraïna 1.370 llançagranades i 700.000 cartutxos de fusells i metralladores i de metralladores lleugeres. La ministra de Defensa, Margarita Robles ha donat la notícia hores després de que ho proposes Pedro Sánchez en el Congrés dels Diputats. De fet, aquest enviament evidencia un canvi de criteri de la Moncloa respecte de dilluns i revela l’enviament de material militar ofensiu al país envaït per Rússia. Robles ha explicat que el material bèl·lic s’enviarà en dos avions de l’exèrcit de l’aire espanyol fins a la frontera entre Polònia i Ucraïna, on autoritats ucraïneses el recolliran.

Durant una entrevista, Robles ha explicat que aquest és un primer enviament i ha afirmat que és “molt important” perquè permet “la defensa molt individualitzada, és a dir, pot ser utilitzada per persones que no tenen una gran experiència en l’ús d’armes”. Fins ara el govern espanyol havia explicat que no enviaria material ofensiu fora dels mecanismes adoptats per la Unió Europea. Aquest dimecres, però, l’executiu estatal ha canviat de criteri i ha informat que també n’enviaria de manera directa.

Un conflicte lluny de ser resolt

Mentre Occident segueix decidint de quina manera participar en la guerra i de moment fa moviments més polítics que bèl·lics, a part de l’enviament d’armament, Ucraïna i Rússia segueixen negociant per l’alto al foc. De fet, una delegació ucraïnesa ha viatjat aquest dimecres a la nit per reunir-se amb la seva homòloga russa en territori bielorús, concretament a Belovezhskaya Pushcha, segons ha confirmat l’oficina del president ucraïnès, Volodímir Zelenski. Les últimes informacions indiquen que la reunió ha de tenir lloc entre aquest dimecres a la nit i aquest dijous al matí.

Pel que fa a la situació als carrers i sobretot a la capital d’Ucraïna, Kíev, el govern ucraïnès ha anunciat que la guerra s’ha cobrat la vida d’uns 2.000 civils, entre ells alguns nens a causa dels bombardejos russos en zones residencials. Pel que fa l’opinió de Rússia segueix afirmant que només està fent “operacions especials” al país.