“Escenes de guerrilla” en una nit “apocalíptica” a França pels aldarulls

La revolta dels francesos contra la policia per l’assassinat d’un jove d’origen magrebí, Nahel, a Nanterre continua molt activa. En la cinquena nit d’aldarulls greus, més d’un miler de persones han estat detingudes i els edificis continuen cremant com a mostra de la indignació per la mort a trets d’aquest jove francès a mans d’un policia que ha estat enviat a presó. En aquest context, el secretari del sindicat policial Bouches-du-Rhône, Rudy Manna, ha denunciat aquest dissabte “escenes de guerrilla” a Marsella, una ciutat que aquesta nit ha viscut aldarulls molt greus que, a parer del policia, es poden definir com “apocalíptics“. De fet, a Marsella un grup d’uns trenta joves han assaltat una armeria i s’han endut rifles de caça, però segons fonts policials no tenien munició.

En aquest marc, la policia ha detingut un miler de persones que protestaven aquesta nit per l’assassinat del jove, el funeral del qual se celebrarà aquest dissabte a Nanterre. La petició de justícia per aquest jove indefens que va morir a causa del racisme instaurat a les forces de seguretat franceses s’ha traduït en les protestes més violentes dels últims anys. A banda dels 994 detinguts aquesta matinada, 79 policies han resultat ferits segons les dades publicades pel Ministeri de l’Interior francès.

Aldarulls a França per l’assassinat de Nahel / EP

1.350 cotxes i 234 edificis cremats

El foc està sent protagonista dels aldarulls. Els manifestants fins i tot estan llençant còctels Molotov contra edificis i cotxes, el que ha resultat en 1.350 vehicles cremats i 234 edificis incendiats. També es van registrar 2.560 incendis a la via pública. Els 45.000 policies desplegats pel govern francès no van poder evitar aquest esclat de violència en resposta a l’assassinat del jove d’origen magrebí. L’executiu encapçalat per Macron, això no obstant, assegura que “guanyarà la república i no els qui esvaloten”. El ministre de l’Interior, Gérald Darmanin, ha assegurat que la violència ha disminuït a París durant les últimes hores, però que la situació a Marsella i Lyon és “inacceptable”. “Estem llestos per augmentar més la nostra posició de força si alguna vegada les coses es deterioren, el que no és el cas d’aquesta nit”, ha advertit. Així, es manté cautelós a l’hora de decretar l’estat d’emergència, una possibilitat que Macron tenia sobre la taula.