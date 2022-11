Els demòcrates controlaran el Senat després d’una victòria agònica

Els demòcrates han guanyat el control del Senat després d’un llarg escrutini a Nevada. La victòria de Catherine Cortez Masto, que ha estat declarada guanyadora aquesta matinada enlloc del republicà Adam Laxalt ha donat el control de la cambra al partit de Joe Biden. En la segona volta del 6 de desembre de Geòrgia no perdran el control, sinó que únicament es decidirà si amplien el seu avantatge un cop ja s’han assegurat la majoria al Senat.

L’escrutini a aquest estat ha estat agònic i ha durat diversos dies, ja que tot depenia del vot per correu. Finalment Cortez Masto s’ha alçat guanyadora després de reunir el 48% dels vots. Malgrat aquesta victòria in extremis, el partit demòcrata no està del tot satisfet amb els resultats de Nevada, ja que el candidat republicà Joe Lombardo va guanyar i serà el governador a partir d’ara un cop derrocat el demòcrata Steve Sisolak.

Aquesta victòria a Nevada ha estat molt semblant a la de Mark Kelly, que va guanyar finalment a Arizona i va deixar els demòcrates a un únic escó de tenir el control de la Cambra Alta. Aquest diumenge de matinada s’ha confirmat que han aconseguit l’escó i l’important control del Senat.

Imatge exterior de la Casa Blanca, als Estats Units / Europa Press

Celebren la victòria enfront de l'”amenaça” republicana

El líder del grup parlamentari dels demòcrates al Senat no ha dubtat a celebrar el resultat en el mateix moment que s’ha fet oficial i ha promès fer de tallafocs davant l’amenaça republicana que vol “prohibir l’avortament en tot el país”. Els demòcrates han apostat durant la campanya per defensar aferrissadament el dret de les dones a decidir sobre el seu cos i els votants els han donat la raó. “El poble estatunidenc va rebutjar la direcció antidemocràtica, autoritària, desagradable i divisiva que els republicans volien prendre al nostre país”, ha escrit en una piulada a Twitter aquesta matinada.

“Espero continuar treballant per a aconseguir resultats significatius per al poble estatunidenc”, ha afegit uns minuts abans de rebre la felicitació expressa del president estatunidenc pels resultats. Biden ha atribuït la victòria a “la qualitat dels seus candidats” i ha assegurat que ara s’ha de posar el focus en Geòrgia, on falta decidir qui serà la governadora en la segona volta que es farà el sis de desembre. “Sempre és millor 51”, ha recordat el president en referència a l’escó que encara està en joc i que podria donar-los una victòria encara més àmplia.