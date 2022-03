Dues estelades a l’enterrament d’Yvan Colonna

Presencia catalana a l’enterrament del líder independentista cors Yvan Colonna, mort aquesta setmana després d’haver estat en coma per un atac brutal que va patir a la presó i que va desencadenar protestes a Còrsega. Dues estelades l’han acompanyat fins ser cobert per la terra del cementiri de Cargèse. Mònica Batalla i Carles Fité, de la sectorial de comunicació i d’internacional de l’Assemblea Nacional Catalana, han volgut fet notar la presència catalana en un esdeveniment simbòlic de les nacions sense estat.

“ Hem vingut via París per ser presents en aquest dia tan assenyalat”, han explicat. Tots dos han seguit la cerimònia des de l’interior de l’església on s’han celebrat les exèquies. “Hem volgut ser-hi”, han assenyalat, per mostrar la solidaritat de l’independentisme català amb la causa corsa. De fet, tots dos han acompanyat el cos brandant les estelades fins al cementiri.

Banderes de nacions sense estat per a l’adeu al líder cors

La cerimònia fúnebre, emotiva, celebrada a les tres de la tarda, ha estat multitudinària. La presència catalana no ha estat l’única. Banderes independentistes de Sardenya, de Bretanya i ikurriñes basques també s’han fet veure durant la desfilada del fèretre pel poble, a l’església durant la missa i al cementiri. Totes destacaven enmig d’una munió de banderes corses i alguna que simbolitza l’històric Front d’Alliberament Nacional de Còrsega. Tots volien fer costat al “company Colonna”, una veritable icona de la lluita pel dret a l’autodeterminació.

Banderes corses i una bandera sarda a l’enterrament del líder independentista cors Yvan Colonna / Q.S.

De fet, el procés català és vist a Còrsega com un exemple llunyà sobretot en qüestions com l’oficialitat de llengua. Així mateix existeix la convicció que els dos processos són ben diferents, o com a mínim, es troben en distintes fases sobretot pel que fa les competències de govern. Ara bé, tots dos tenen un element en comú en els darrers anys, i és que les forces sobiranistes superen més de la meitat del vots.