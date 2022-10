‘Dishy Rishi’: així és el pròxim primer ministre del Regne Unit

L’ex ministre d’Hisenda, Rishi Sunak, conegut a la premsa sensacionalista britànica com ‘Dishy Rishi‘ -Rishi sexy, que prové de dish, apetitós- s’ha imposat als seus rivals en la cursa per ser nou líder dels tories i pròxim primer ministre del Regne Unit. L’estrella emergent del partit conservador és un home de 42 anys que ha estat criticat per la seva riquesa, especialment durant la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19, però que té reputació entre l’stablishment i el mercat. És marit d’Akshata, la multimilionària filla del cofundador d’Infosys, Narayan Murthy, i els dos acumulen 850 milions d’euros, una fortuna més gran que la del rei d’Anglaterra. Per tant, són una de les parelles més riques del món. Es van conèixer mentre estudiava a Stanford i es van casar a Bangalore el 2009. Del matrimoni han nascut dues filles.

Sunak, d’origen indi, ha construït la seva marca personal amb molta cura des que va ser nomenat ministre d’Hisenda. Destaca especialment la seva presència a les xarxes socials, on ha estat criticat i lloat a parts iguals. Compta amb el suport de l’stablishment i del mercat, tot i que no té relació personal amb molts dels diputats tories amb més antiguitat a la formació conservadora. Malgrat això, la seva carrera l’avala com a primer ministre del Regne Unit. Rishi a treballat com analista a fons d’inversió de renom, com Goldman Sachs, i els conservadors consideren que pot posar fi a la crisi econòmica i política que pateix el país, sobretot des que l’ex primera ministra Liz Truss va presentar el seu pla de reforma fiscal.

El passat polític de Dishy Rishi

Des del passat 2015, quan va assolir l’escó pel districte de Richmond, no ha parat de créixer políticament i està cridat a ser una estrella del partit conservador. Rishi va treballar per a l’executiu de l’ex primera ministra Theresa May i després va ascendir a ser ministre d’Hisenda durant el mandat de Boris Johnson. S’ha mantingut fidel a Johnson, tot i que va oferir la seva dimissió quan la gestió de la crisi al Regne Unit que va fer l’ex premier no li va semblar l’adient. Per això va ser substituït per Sajid Javid.

Sunak va ser partidari del Brexit el 2016 en considerar que beneficiaria a un Regne Unit “més lliure, més just i més pròsper”. També ha defensat des de llavors que cal una normativa “apropiada” que permeti al Regne Unit controlar les seves fronteres. Aquest punt del seu discurs va perjudicar-lo a l’estiu, quan Liz Truss es va imposar a la votació i va ser escollida primera ministra. De fet, Truss el va acusar d’utilitzar “tàctiques alarmistes” per vendre la seva candidatura i “difondre por” entre la població.

Defensa la seva identitat

Rishi no ha dubtat a defensar els seus orígens i la seva identitat com a fill d’estrangers. “A nivell cultural, vaig al temple els caps de setmana perquè soc hindú, però també vaig a veure jugar al Southampton. Faig les dues coses”, va subratllar en una entrevista concedida a la BBC el 2019 on també va dir que havia patit racisme diverses vegades.

L’elecció de Sunak com a líder dels tories i pròxim primer ministre no ha estat senzilla, tot i que durant tot el matí ha anat acumulant suports. Finalment, després que Johnson hagi confirmat la seva retirada de la carrera per a fer-se amb el lideratge conservador, Sunak només tenia una rival per aconseguir el càrrec. Penny Mordaunt finalment ha renunciat a la cursa per no tenir prou suports i Sunak ha vist la victòria més a prop. Rishi ha insistit que centrarà els seus esforços en apaivagar la crisi econòmica del Regne Unit, accentuada durant el breu mandat de Truss.