Detingut a Tarragona un bloguer prorús buscat per traïció a Ucraïna

La Policia Nacional ha detingut el bloguer i opositor prorús Anatoli Shariy, buscat per Ucraïna per un delicte de traïció i propaganda. Shariy, que va ser detingut aquest dimecres després que la justícia ucraïnesa emetés una ordre internacional de cerca i captura. El periodista ucraïnès, que està assistit per Gonzalo Boye, passarà a disposició del jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama, segons ha informat Europa Press.

Fonts judicials ha informat que Shariy, acusat de traïció per les seves posicions prorusses, passarà al llarg del dia pel Jutjat Central d’Instrucció número 4, que és el que està de guàrdia aquesta setmana. La Brigada d’Informació de la Policia Nacional el va detenir dimecres després d’una operació que feia setmanes que es preparava. El mateix Shariy havia alertat a través de les xarxes socials que seria detingut.

Els Serveis de Seguretat d’Ucraïna (SBU) van iniciar una investigació sobre el bloguer i opositor l’any passat. El govern de Volodímir Zelenski l’acusa de difondre discursos d’odi. La intel·ligència ucraïnesa considera que ha dut a terme activitats contràries a la seguretat nacional d’Ucraïna i d’actuar al servei dels interessos de Rússia.

Ucraïna celebra la detenció bloguer prorús

La seva detenció és “una altra prova que els traïdors rebran el seu càstig tard o d’hora“, han declarat les autoritats ucraïneses, que han agraït la col·laboració de la policia espanyola i la resta de països. Ucraïna, que reclama l’extradició de Shariy, vol que el periodista sigui jutjat al país. Des que va començar la invasió russa, Ucraïna ha intensificat la vigilància dels polítics, els mitjans i els periodistes considerats prorussos.

Shariy va publicar una piulada aquest mateix dimecres assegurant que un assessor del ministre de l’Interior d’Ucraïna l’havia “amenaçat” de detenir-lo. “Em va dir que la intel·ligència ucraïnesa em trobaria a Europa i… lladre, corrupte i idiota. El meu únic delicte és que us he exposat massa poc, lladres”, va dir. El bloguer va denunciar a finals de març que un grup de manifestants ucraïnesos li havien fet un escrache a casa seva a Roda de Berà.