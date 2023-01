Greta Thunberg, retinguda per protestar per l’ampliació d’una mina de carbó

La policia alemanya ha desallotjat l’activista climàtica sueca Greta Thunberg aquest dimarts mentre participava en una manifestació contra la demolició d’un poble de la ciutat de Lützerath per l’ampliació d’una mina de lignit -un tipus de carbó-. Segons el mitjà alemany DW i tal com recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN), no s’ha confirmat si la jove ha estat simplement apartada del lloc o si ha sigut detinguda. En el moment del desallotjament, Thunberg i altres manifestants encara es trobaven al lloc després de dies de protesta i de resistir-se a l’operatiu policial que s’havia desplegat per dissoldre la concentració.

Dies de protestes al poble miner de Lutzerath, on es vol ampliar la mina de lignit a cel obert de Garzweiler | Europa Press

Des de fa uns dies, centenars de persones s’han desplaçat fins a la ciutat alemanya per impedir l’ampliació de la mina de carbó a cel obert de Garzweiler, ubicada a uns nou quilòmetres de la ja deshabitada Lützerath. Thunberg es trobava al lloc des de divendres passat i havia participat de les protestes. L’activista pel clima ha estat vista en un autobús policial després de ser desallotjada. El projecte de l’ampliació del jaciment miner comporta, també, el desallotjament del municipi i la demolició dels edificis que el conformen.

En el marc del desallotjament a Lützerath, els activistes afirmen que la policia va causar dissabte centenars de ferits, alguns de greus | Europa Press

Tant la policia alemanya com els manifestants s’han acusat mútuament d’actuar amb violència durant la mobilització de dissabte passat. Els moviments mediambientals que havien convocat la manifestació han assegurat que hi ha desenes de ferits i que, fins i tot, n’hi ha que es troben en estat greu i que podrien estar en risc de mort. Per la seva banda, les autoritats informen que hi ha 70 agents ferits. La policia alemanya ha detingut almenys 12 manifestants.