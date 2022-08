Desaparicions forçades: L’amenaça omnipresent en contra dels Drets Humans

El pròxim 30 d’agost se celebra el dia mundial en contra de les desaparicions forçades, una pràctica comú en la gran majoria dels països del món que consisteix en la retenció de persones per part de les autoritats policials d’un país de manera indefinida. Aquesta pràctica, que ha estat denunciada i anunciada com a contrària als drets humans normalment va acompanyada de tortures i fons i tot assassinats sense judici previ. Una situació que porta a molts familiars de víctimes a viure el resta de la seva vida sense saber on són els seus éssers estimats.

Les desaparicions forçades són una pràctica estesa i molts països han estat acusats d’exercir-les. Moltes organitzacions a favor dels drets humans han denunciat aquestes accions, però avui dia encara són una pràctica molt normalitzada en alguns països, sobretot a llatinoamericà i països en guerra, com ara mateix és Rússia. El moviment d’Amnistia Internacional ha estat el precursor d’aquestes denúncies i ha elaborat un informe on fa una recopilació dels casos més importants dels últims anys.

En el centre de la qüestió hi ha un cas que ha tornat als titulars en les últimes setmanes: la desaparició de 43 estudiants d’Ayotzinapa (México) el 2014. Gairebé una dècada després ha estat definit com un “crim contra l’estat” que ha portat a la detenció de desenes de persones, entre elles l’exfiscal general Jesús Murillo Karam per “els delictes de desaparició forçada, tortura i contra l’administració de justícia”.

Una exposició de persones desaparegudes de manera forçada a Guatemala / Europa Press

Tal com descriu l’informe de l’organització, la desaparició forçada és un delicte que no coneix fronteres, des de Qatar a l’Autoritat Palestina passant per Turkmenistan, ni gèneres, com demostren les 12.984 dones desaparegudes al Perú el 2021, ni de bàndols en conflicte, com demostra la presència en la llista d’Amnistia de països com Síria, Iemen, Rússia o Ucraïna, les respectives autoritats dels quals estan acusades de les desaparicions de desenes de persones a Txetxènia o a la regió ucraïnesa del Donbass, des de 2014 fins al 2016. Tot i això, el que més preocupa al moviment és les repetides tortures que reben aquests desapareguts que, en la gran majoria dels casos, acaben sent assassinats fora de la llei i els seus cossos mai són retornats als seus familiars.

L’estat espanyol no és una excepció

Tot i que sembla una pràctica que queda molt lluny de les nostres fronteres, Europa també és un dels països on es produeixen desaparicions forçades, tot i que en l’actualitat han disminuït, ja que no hi ha tantes guerres latents al continent. Tanmateix, cal recordar que l’estat espanyol també va ser un dels grans executors d’aquestes pràctiques. L’ONG, en aquest sentit, recorda que experts de Nacions Unides han recomanat al govern espanyol i al Congrés dels Diputats que reforcin alguns aspectes d’un projecte de llei presentat l’any passat per a garantir el dret a veritat, justícia i reparació de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme, ja que hi ha casos on moltes víctimes segueixen en foses comunes sense haver estat entregades a les seves famílies.