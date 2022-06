Croàcia aconsegueix l’euro deu anys després de la seva entrada a la UE

La Comissió Europea ha avalat l’entrada de Croàcia a la zona euro a partir de l’1 de gener de 2023, pràcticament deu anys després que el país entrés a formar part de la Unió Europea (UE). D’aquesta manera, Croàcia passar a ser un dels 20 països de la UE que tenen com a moneda l’euro. Aquesta decisió arriba després d’haver avaluat la situació del país i haver constatat que complia amb els criteris que se li demanaven. Un cop publicat l’informe, Brussel·les preveu adoptar una decisió definitiva al juliol, coincidint amb la reunió els ministres de finances de la UE.

Un dels edificis de la Comissió Europea | ACN

Croàcia entrarà a formar part de l’eurozona l’any que ve. Així ho ha explicat la Comissió Europea en publicar aquest dimecres l’Informe de Convergència 2022, que avalua els avenços cap a la zona euro dels estats membres de la UE que encara no han adoptat l’euro com a moneda. Segons la Comissió, Croàcia compleix tots els criteris fixats pel Banc Central Europeu (BCE), els quals tenen en compte l’estabilització de preus, la salut de les finances públiques i els tipus d’interès i de canvi. Per l’eurocomissari d’economia, Paolo Gentiloni, la publicació del text suposa “una fita històrica en el camí europeu de Croàcia” i que “reflecteix els grans esforços que han fet les autoritats del país per entrar a l’eurozona”.

Llista d’espera per entrar a l’eurozona

Croàcia no és l’únic país que volia formar part de l’eurozona, és a dir, començar a operar amb euros. De fet, actualment hi ha sis països els quals encara no han estat avaluats o no compleixen els criteris per formar part de l’eurozona. Aquests són Bulgària, la República Txeca, Hongria, Polònia, Romania i Suècia. D’altra banda, Dinamarca és l’únic país de la UE que va negociar un acord per no ser examinada en l’informe i mantenir la seva moneda.