Un cotxe en flames encastat a un edifici: cinquena nit d’aldarulls a França

Tot i els esforços de la policia i els alcaldes francesos de transmetre una sensació de control en la cinquena nit d’aldarulls al país per l’assassinat d’un jove d’origen magrebí, Nahel, a mans de la policia, el cert és que els incidents continuen sent notables. Un dels actes de violència més destacables s’ha produït a L’Hay-les-Roses. L’alcalde ha rebut un atac al seu domicili, on la seva dona i els seus fills dormien aquest dissabte a la nit. L’alcalde, Vincent Jeanbrun, ha denunciat que el seu domicili va rebre l‘impacte d’un vehicle en flames mentre ell era a l’Ajuntament per mirar de controlar una nit molt calenta. La família va intentar escapar de l’atac per la porta de darrere i va rebre l’impacte de focs artificials. Com a conseqüència, la dona ha resultat ferida lleu. “Ha estat un intent d’assassinat d’una covardia increïble“, ha dit l’alcalde en un comunicat.

Aldarulls a França per l’assassinat de Nahel / EP

719 detinguts en només una nit

A banda d’aquest incident, 719 persones han estat detingudes en les últimes hores a tota França en la que ha estat la cinquena nit consecutiva de protestes i aldarulls després de l’assassinat del jove de 17 anys a Nanterre. El ministre de l’Interior francès, Gérald Darmanin, ha informat que a més dels detinguts hi ha 45 policies ferits. Tot i aquestes dades, el ministre ha insistit a definir aquesta nit com “més tranquil·la”. Ho atribueix a la “decidida actuació de la policia”, que hauria estat més agressiva en aquesta ocasió que en les quatre nits anteriors.

D’aquestes detencions, 56 s’han produït a Marsella, 21 a Lyon i 194 a París, la capital francesa que està registrant una major tensió aquesta setmana. De fet, els Camps Elisis han hagut de ser tancats al públic per la policia per evitar aldarulls greus. A banda, la prefactura de Marsella ha informat que entre els detinguts hi ha tres persones que van aprofitar per robar un estanc a Cours Julien. També s’han detectat altres grups als voltants de centres comercials de Marsella com Grand Littoral, Bonneveine i Le Merlan.