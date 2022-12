Una ciutat de Kherson ocupada per russos, sense llum per un atac ucraïnès

Un atac ucraïnès hauria deixat sense subministrament elèctric Nova Kajovka, una regió ucraïnesa de Kherson ocupada per tropes russes. Així ho ha denunciat l’administració russa d’aquesta localitat que es troba a riba del riu Dniéper. Els equips d’emergència estan treballant en el lloc per investigar els danys que hauria provocat aquest atac, segons ha informat l’administració en un comunicat.

En aquest missatge que recull l’agència de notícies russa TASS, segons Europa Press, asseguren que “els ucranazis han llançat un atac d’artillera” en aquesta regió ocupada per les tropes prorusses i que això ha provocat que “la ciutat sencera s’hagi quedat sense electricitat”.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, durant el seu discurs anual davant el Parlament a Kíiv | Europa Press

Rússia denúncia atacs d’artilleria ucraïnesos

En els últims dies, Rússia ha assegurat que diverses ciutats que estan controlades per Moscou a la riba esquerra del riu Dniéper (la zona dreta ja va ser recuperada per les forces ucraïneses el passat 11 de novembre) han sigut víctimes de múltiples atacs d’artilleria per part d’Ucraïna en els últims dies.

En els últims mesos, l’exèrcit ucraïnès ha posat l’objectiu en recuperar aquesta zona del riu, però és una missió complicada, ja que hi ha una important concentració de tropes russes i, a més, no hi ha una zona per un creuar de manera segura el riu perquè els ponts que el travessen estan en mal estat.

El pont Antonovsky, que travessa el riu Dnièper de Kherson | EP

Evacuació de la població en regions ocupades

A principis de desembre, les ciutats ocupades que es troben a la riba esquerra del riu, entre les quals Nova Kajovka, van posar en marxar un procés d’evacuació de la població civil cap a la localitat russa de Tuapse, a la regió de Krasnodar, que es troba a 500 quilòmetres de Kherson.