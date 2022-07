La casa de Vito Corleone, ‘Il Padrino’, en lloguer per un preu molt barat

La mansió de Vito Corleone, cap mafiós de la històrica pel·lícula Il Padrino està disponible per llogar a la plataforma Airbnb per un preu de 50 dólars per nit. Està situada a Staten Island, al sud de Nova York i té fins a 600 metres quadrats.

Es tracta de la casa que apareix en la primera pel·lícula del 1972, en una escena on s’hi representa el casament d’una filla de Corleone i que se celebra al jardí de la casa. De fet, al film també hi surt l’interior de la casa, amb l’aparició del que representa el despatx del cap de la màfia italiana com representa que és Vito Corleone, representat per l’actor americà Marlon Brando.

Només hi podran entrar 5 inquilins

La plataforma de lloguer explica que es tracta d’una casa familiar d’un barril tranquil. Malgrat tot, el contracte s’ha de tancar per tot el mes d’agost i només poden entrar fins a 5 persones, de les quals dos adults i tres fills. Està prohibit portar visitants de fora, així com convidats addicionals.

La mansió està feta amb 5 dormitoris, 7 lavabos, una piscina d’aigua de mar, un bar al soterrani, una habitació de jocs i un gimnàs, tot i que els amos de la casa especifiquen que els inquilins no podran utilitzar els armaris del soterrani ni de l’àtic.

Construïda l’any 1930

Alhora, qui hi resideixi tindrà dret a un servei de neteja cada dijous, un paisatgista un cop a la setmana i a la cura de la piscina dus cops a la setmana. L’oferta, de fet comença el proper dimecres 27 de juliol.

Mitjans com The New York Post es fan ressò del lloguer de la casa així com del seu preu, i fins i tot juguen amb una de les frases més conegudes d’Il Padrino: “Airbnb et fa una oferta que no podràs rebutjar”. La mansió va ser construïda l’any 1930 i va ser venguda l’any 2016 per 2,4 milions de dólars, després d’una renovació integral.