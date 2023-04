Una cambrera dels EUA encén Twitter per una propina de “només” 70 dòlars

La cambrera nord-americana Madison Tayt s’ha fet coneguda a mig món per un desafortunat tuit on demana que es prohibeixi l’entrada al país dels europeus. “S’ha de prohibir que els europeus vinguin fins aquí fins que aprenguin com s’han de comportar”, va escriure la noia en un tuit que s’ha fet viral. La cambrera adjunta la foto d’un compte de 694,62 dòlars amb una propina del 10%, menys del que se suggereix en el tiquet, que va despertar la seva indignació.

Als Estats Units els cambrers viuen principalment de les propines dels clients, i en aquest cas el percentatge que es demanava als clients era molt suculent. Com que el compte ascendia a 694,62 dòlars, la propina adequada era de 130 dòlars segons els cànons dels Estats Units. De fet, a la part inferior del compte hi havia tres suggeriments de propines: el 20% del total, 130 euros, el 22%, 143 euros i l’excepcional del 25%, 163 dòlars.

Els clients van decidir deixar un 10%, 69 euros, que ja és una gran propina a Europa, on sovint es deixen entre 2 i 5 euros, però és ínfima als Estats Units. La noia, indignada, ho va penjar a Twitter, on ha obert un debat entre usuaris de la xarxa social. “El meu encarregat va anar fins i tot a preguntar-los com havia anat el servei i ells van dir que estaven al setè cel per com els havia tractat. Així que ell els va explicar que la propina habitual en aquests casos era d’un 20%. Ells van dir algo com ‘val’ i van marxar”, explica en una segona piulada.

Guerra a Twitter entre europeus i americans

Aquesta piulada s’ha fet viral pel contrast entre les condicions laborals europees i les nord-americanes. De fet, la noia va dir concretament que es tractava de clients espanyols i no francesos, com havia suggerit un usuari que va respondre al tuit. La majoria de tuitaires europeus s’han tirat en massa contra aquesta noia, a qui li diuen que reclami el seu sou al propietari del restaurant i no als clients. “No té sentit que el restaurant descarregui en els clients la responsabilitat de pagar bé els treballadors”, assenyalava un usuari. Un altre la instava a lluitar per millorar el seu sou i no haver de dependre de les propines.

No, @madison_tayt, esto va de saber hacia dónde deberías apuntar los dardos. Te lo ilustro con tres tuits tuyos. pic.twitter.com/0tPY6oxgPk — 𝗟ᴜɪs ʜᴇʀɴᴀ́ɴᴅᴇᴢ (@LuisHActor) March 23, 2023

En canvi, els usuaris nord-americans li donaven suport i es mostraven d’acord amb la seva afirmació que s’hauria de prohibir als europeus viatjar als Estats Units fins que aprenguin els costums comercials de l’altra banda de l’oceà.