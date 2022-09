Brussel·les bloqueja 7.500 milions d’euros dels fons europeus a Hongria

La Comissió Europea ha proposat bloquejar 7.500 milions d’euros dels fons de cohesió destinats a Hongria per violacions dels principis de l’estat de dret al país, una xifra que equival al 65% de tres programes d’operacions. Segons ha detallat l’executiu europeu aquest diumenge en un comunicat, l’objectiu darrere aquesta decisió és el de protegir el pressupost de la Unió Europea i els interessos financers dels estats membres. Pel comissari encarregat del pressupost i l’administració, Johannes Hahn, la decisió presa pel col·legi de comissaris “és una clara demostració” que la Comissió està disposada a utilitzar “totes les eines a la seva disposició” per evitar irregularitats.

La decisió de l’executiu europeu dona continuïtat a un procés que va iniciar la mateixa Comissió el passat mes d’abril, quan va notificar formalment a Hongria que havia de fer front a una sèrie de “preocupacions”. Per ara, Hongria s’ha compromès a informar l’executiu europeu dels seus avenços i a implementar mesures legislatives abans del 19 de novembre per corregir la situació. En aquest sentit, la Comissió ja va expressar que seria molt estricte en el repartiment i la necessitat dels països d’argumentar bé les seves despeses. Així doncs, no és d’estranyar que Hongria s’hagi trobat en aquesta situació.

Un dels edificis de la Comissió Europea | ACN

Possible cas de corrupció

Segons la Comissió Europea, les principals inquietuds tenen a veure amb irregularitats en el sistema judicial i la corrupció. En la roda de premsa d’aquest diumenge, Hahn ha mencionat “deficiències en la contractació pública”, com ara concursos amb un únic licitador. L’executiu també ha detectat “conflictes d’interès”, deficiències a l’hora de perseguir la corrupció i “problemes en la independència del poder judicial” que podrien comprometre l’ús del pressupost comunitari.

Pel comissari de pressupost i administració, el compromís d’Hongria d’aplicar reformes “ja està sent efectiu” i confia que, a curt i mitjà termini, la mesura adoptada per la Comissió “canviarà totalment l’escenari”.