Els britànics envien drons per buidar de mines les vies d’exportació a Ucraïna

El Ministeri de Defensa britànic ha anunciat aquest dissabte que està enviant drons submarins a Ucraïna perquè netegi la seva costa de mines amb l’objectiu de buidar les vies de subministrament d’aliments, atrapats durant mesos a causa de la invasió russa. De fet, el govern britànic ha anunciat que es formarà el personal ucraïnès que es troba a Gran Bretanya refugiat per tal que puguin ajudar en aquestes tasques. La cartera de Defensa ha especificat en un comunicat que enviaran sis vehicles autònoms de cerca de mines. “Tres d’aquests s’obtindran de les existències del Regne Unit, altres tres es compraran a la indústria”, ha explicat defensa britànica.

El govern rus va arribar a un acord amb l’ONU que es comprometia a tornar a deixar exportar els aliments des d’Ucraïna, sobretot el blat, ja que n’és un dels màxims exportadors. Tot i aquest compromís, el govern britànic ha assegurat que els esforços per a treure aliments del país continuen sent obstaculitzats per les mines marines de les forces russes. De fet, el secretari de Defensa, Ben Wallace, ha assegurat que aquest equip i entrenament són “vitals” per a aconseguir que aquestes aigües “siguin segures”. “No s’ha de permetre que triomfin els cínics intents de Rússia de retenir el subministrament d’aliments del món”, ha asseverat.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, durant una compareixença / DPA

Vehicles autònoms i intel·ligència artificial

Aquests vehicles autònoms estarien dissenyats per a un ús en entorns costaners poc profunds, ja que operen de manera efectiva en els 100 primers metres. Les Forces Armades d’Ucraïna podria -amb aquests drons- detectar, localitzar i identificar mines mitjançant una sèrie de sensors. El cap de l’Estat Major Naval britànic, l’almirall Sir Ben Key, ha declarat que “aquest entrenament és una altra poderosa demostració del compromís continu del Regne Unit amb Ucraïna en la seva lluita per defensar el seu país i repel·lir l’agressió russa”.