El Brexit posa en risc l’acord de pau a Irlanda del Nord i pot accelerar el referèndum

Irlanda del Nord s’encamina cap a unes noves eleccions, sis mesos després del triomf històric del Sinn Féin. Al maig, els republicans van aconseguir un 30% dels vots i 27 diputats dels 90 que formen l’Assemblea de Stormont, la primera victòria d’un partit favorable a la reunificació d’Irlanda des del 1921. La seva líder, Michelle O’Neill, mare adolescent en el si d’una família catòlica irlandesa i iniciada en la política institucional de la mà de Martin McGuiness, un dels màxims dirigents de l’IRA, pronosticava “l’inici d’una nova era” a Irlanda del Nord.

Però de moment, la victòria del Sinn Féin ha deixat pas a un bloqueig institucional que encara dura. La força tradicionalment dominant a l’Assemblea d’Irlanda del Nord, els unionistes del DUP, ha boicotejat la formació d’un govern que ha de ser obligatòriament compartit: així ho estableix l’acord de pau del 1998, conegut com a Acord del Divendres Sant. Segons aquest pacte, els partits majoritaris del bàndol republicà i unionista han d’unir esforços i formar un govern d’unitat pel bé de l’estabilitat a la regió, tot i les diferències evidents en els seus programes i posicionaments polítics. Ara bé, en aquesta ocasió, el líder del DUP, Jeffrey Donaldson, s’ha negat a formar govern amb el Sinn Féin fins que no s’elimini l’actual protocol del Brexit.

Una frontera polèmica

Gran part de la desfeta del DUP, i dels partits unionistes probritànics, es deu, precisament, al descontentament dels seus votants amb l’acord post Brexit. Després de la sortida del Regne Unit de la UE, Westminster va acordar amb Brussel·les que, per evitar una frontera física entre Irlanda del Nord, territori extracomunitari, i Irlanda, estat membre de la UE, es mantindria el nord dins del mercat únic europeu pel que fa a la circulació de mercaderies. Això estableix, de facto, una frontera marítima entre la Gran Bretanya i Irlanda del Nord.

El sector unionista denuncia que aquest mecanisme ha suposat una càrrega burocràtica extra des que va entrar en vigor, fa tot just dos anys, ja que s’han de revisar les mercaderies procedents de la Gran Bretanya quan arriben al port de Belfast. A més, ha provocat protestes i fins i tot escassetat d’alguns productes.

No obstant això, a més d’una oposició per motius econòmics, hi ha un motiu ideològic de fons: l’acord post-Brexit sotmet Irlanda del Nord a la normativa europea i els acosta més a les polítiques de Dublín que a les de Londres. De fet, en el seu programa, el DUP considera que el mecanisme acordat amb Brussel·les “amenaça el futur” d’Irlanda del Nord dins el Regne Unit i debilita l’Acord de Divendres Sant, ja que canvia l’estatus constitucional d’Irlanda del Nord sense el seu consentiment explícit.

El sistema de govern compartit

“La fórmula de govern compartit i el seu futur son irremeiablement inestables”, assegura el professor de política de la Universitat de Liverpool, Jonathan Tonge. De fet, des que es va establir aquest sistema a través de l’acord de pau el 1998, “les institucions a Irlanda del Nord han estat bloquejades un 40% del temps”. Ara bé, el Brexit “representa un nou repte per l’Acord de Divendres Sant i si el DUP es nega a compartir govern i no es restableixen les institucions, es fa difícil imaginar-se que el pacte continuï tenint sentit”, afegeix Tonge.

“Gran part de la victòria històrica del Sinn Féin a Irlanda del Nord es deu, precisament, al seu component anti-Brexit”, explica el professor Peter McLoughlin, especialitzat en política d’Irlanda del Nord de la Universitat Queen Mary de Belfast. Alguns electors que havien votat a favor de la sortida de la UE veuen ara l’abast de les seves conseqüències. També “representa un vot de càstig als unionistes i a la seva intransigència en altres assumptes, com per exemple, l’ús i defensa de l’irlandès”.

La influència dels unionistes a Westminster

“Les demandes del DUP no són raonables”, assegura McLoughlin. “Volen que Londres elimini completament el protocol post Brexit quan, probablement, n’hi hauria prou amb una modificació que permetés el lliure comerç entre la Gran Bretanya i Irlanda del Nord”, afegeix.

Per preveure si Londres cedirà, cal tenir en compte el pes que té el DUP al parlament britànic. A les eleccions del 2017, les primeres post Brexit, Theresa May va aconseguir tirar endavant el seu govern de minoria gràcies al DUP. May els va prometre un paquet d’inversions milionari a canvi que els seus 10 diputats a Westminster l’ajudessin a aprovar els pressuposts. Ara bé, la relació entre el DUP i els successius governs conservadors s’ha anat deteriorant i els unionistes, cada vegada amb menys presència a Londres, veuen com l’Acord de Divendres Sant s’ha venut a canvi d’un Brexit acordat amb la UE. “En aquest context, la seva capacitat per pressionar Londres perquè elimini el protocol és molt limitada”, adverteix McLoughlin.

La fi de l’autogovern?

Les properes eleccions a Irlanda del Nord, de les quals encara no se n’ha anunciat la data, donarien un resultat “pràcticament calcat a l’actual”, augura McLoughlin. No està establert fins a quantes eleccions es poden convocar si continua el bloqueig, però eventualment hi ha el risc que l’autonomia quedi suspesa. Segons l’Acord de Divendres Sant, en cas que Irlanda del Nord esdevingui ingovernable, correspondria als governs de Londres i Dublín assumir-ne la direcció. “Això no només seria un fracàs de l’acord de pau, sinó que traslladaria la disputa als parlaments nacionals”, assegura Jonathan Tonge, professor de política de la Universitat de Liverpool. El Sinn Féin apostaria per un pes més determinant de Dublín mentre que el DUP voldria més influència de Londres.

El debat de la reunificació d’Irlanda

Una de les prioritats del Sinn Féin, considerat històricament el braç polític de l’IRA, és convocar un referèndum sobre la reunificació d’Irlanda. I, per primera vegada a la història, el partit ha aconseguit guanyar tant al Nord com a la resta d’Irlanda. En les eleccions irlandeses del febrer del 2020, el Sinn Féin va aconseguir un 25% dels vots, un 10% més que en els comicis anteriors. No obstant això, l’aliança dels partits tradicionals, Fianna Fáil i Fine Gael, juntament amb els Verds, els va deixar fora del govern.

Segons la líder del Sinn Féin a Irlanda, Mary Lou McDonald, la victòria al Nord “accelera els plans” per dur a terme el referèndum i espera poder-lo celebrar en els pròxims 5 anys. Ara bé, segons la principal empresa d’enquestes d’Irlanda del Nord, Lucid Talk, el 50% de ciutadans de l’Ulster estaria a favor de seguir dins el Regne Unit, un 37% és favorable a la reunificació d’Irlanda i un 13% no n’està segur.

Aleshores, la possibilitat d’un referèndum sobre la reunificació d’Irlanda existeix? “És probable, en algun moment”, diu McLoughlin, tot i que el govern britànic “es resistirà tant com pugui a convocar-lo”, afegeix McLoughlin. “Ara mateix, Irlanda del Nord votaria a favor de seguir dins el Regne Unit, però aquesta majoria s’està erosionant”, apunta Tonge. A més, en cas de celebrar-se la consulta, posteriorment s’hauria de traslladar a la República d’Irlanda. Tot plegat, una altra de les conseqüències no previstes d’un Brexit que pot acabar fent canviar la realitat constitucional del Regne Unit.