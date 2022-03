Biden avisa que l’OTAN respondrà a un possible atac químic a Ucraïna

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat aquest dijous després de la cimera de l’OTAN que l’aliança transatlàntica respondrà a un possible atac químic de Rússia a Ucraïna. El president nord-americà ha evitat concretar el tipus de reacció que desencadenaria, però l’ha donat per feta en cas que això succeeixi. Aquest dimecres el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va assegurar que estan “preocupats” perquè un atac químic o nuclear “canviaria totalment l’escenari del conflicte”.

“Respondrem si les utilitza (armes químiques), però la naturalesa de la resposta dependrà de la naturalesa de l’ús”, ha declarat en roda de premsa en la seu de l’OTAN el líder dels Estats Units en la compareixença posterior a la cimera extraordinària dels aliats, que s’ha celebrat conjuntament amb la del G7. Sense voler revelar si aquest pas provocaria una intervenció militar de l’OTAN instantània, Biden ha assenyalat que es prendrà la decisió arribat el moment.

En paral·lel, sobre les sancions econòmiques contra Rússia, Biden ha explicat que aquestes mesures “no es fan només per dissuadir” Putin de seguir l’acció militar contra Ucraïna, sinó que l’objectiu és incrementar el cost de l’ofensiva per a Rússia. “Estem segurs que després d’un mes cal sostenir les mesures, però no aquest mes o el següent, sinó tot el que queda d’any, això és el que pararà a Putin”, ha assegurat el president estatunidenc.

Biden lloa l’aliança contra Putin

Al llarg de tota la intervenció, el president dels EUA ha tingut paraules de reconeixement per als seus socis europeus de l’OTAN. De fet, ha defensat que l’organització militar “mai, mai ha estat tan unida com en aquest moment”. Biden ha assegurat que Amèrica del Nord i Europa han de continuar demostrant aquest nivell de fermesa i unitat quan acabi el conflicte d’Ucraïna. “Putin apostava que l’OTAN es dividiria i no pensava que podíem mantenir aquest nivell de cohesió. Està aconseguint just el contrari del que esperava”, ha celebrat.

La Xina també és protagonista

Quant al paper de la Xina en el conflicte, Biden ha assegurat que creu que Pequín no ajudarà Rússia en la guerra per motius econòmics, ja que les sancions podrien fer molt mal a l’economia xinesa, una de les més potents del món. “La Xina entén que el seu futur econòmic està més vinculat a Occident que ho està a Rússia, espero que no s’impliqui (en la guerra)”, ha assegurat abans de concloure la compareixença.