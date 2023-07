L’angoixant cerca a contrarellotge d’un nen de dos anys desaparegut a França

França viu amb l’ai al cor la cerca a contrarellotge de l’Émile, un nen de dos anys i mig que va desaparèixer el cap de setmana a Vernet, una localitat de la regió dels Alps de l’Alta Provença, al sur-est del país. Les autoritats franceses han fet una crida per localitzar el nen i han mobilitzat centenars de policies, bombers i voluntaris per pentinar tota la zona. “Fins ara no hem pogut localitzat el petit”, anunciaven aquest dilluns a última hora les autoritats de la regió, que aquest dimarts han reprès la cerca.

Segons les primeres informacions, el nen estava al jardí de casa els seus avis i va desaparèixer sense deixar cap rastre. Dos testimonis afirmen que el van veure caminant tot sol pel carrer i des de llavors no se n’ha tornat a saber res. Els investigadors no descarten cap hipòtesi, tampoc la del segrest, tot i que per ara no tenen indicis sòlids que s’hagi pogut produir un delicte. “No tenim cap element que apunti a una infracció penal en la desaparició”, assegura la Fiscalia de Digne-les-Bains.

‼️#AppelàTémoins lancé après la disparition à #Vernet samedi 8 Juillet du petit #Émile 2 ans ⬇️ pic.twitter.com/Z7JExQJKxB — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) July 9, 2023

Ampli dispositiu per trobar el nen desaparegut

La principal hipòtesi és que el nen es va escapar mentre jugava al jardí de casa els avis i es va perdre perquè no va saber tornar. Poc després de descobrir que havia desaparegut, els avis van avisar la policia i es va posar en marxa un fort dispositiu policial per trobar-lo: dos helicòpters, drons amb càmeres tèrmiques, equips de gossos rastrejadors i militars d’unitats de muntanya participen de la cerca en una zona muntanyosa amb molts penya-segats.

El canal de televisió BFMTV explica que la mare del nen ha enregistrat un missatge que els helicòpters emeten de manera constant per intentar tranquil·litzar l’infant i fer-lo sortir si està amagat. Aquest dilluns més de 500 voluntaris han participat de les tasques de recerca. L’alcalde de Vernet, François Balique, assegura que encara té “esperança” que els equips de rescat puguin localitzar el petit Émile. “El trobarem”, ha dit.