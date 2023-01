Almenys 59 morts en un atemptat suïcida en una mesquita al Pakistan

Almenys 59 persones han mort i 157 han resultat ferides en un atemptat suïcida aquest dilluns en una mesquita de la ciutat pakistanesa de Peshawar, segons l’últim balanç que recull Europa Press. L’explosió s’ha produït a l’interior de la mesquita, mentre s’estava duent a terme la pregària del migdia, i l’ha perpetrat l’organització Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), coneguda com els talibans pakistanesos. La policia de la ciutat ha indicat que es desconeix quantes persones es troben atrapades entre les runes de l’edifici i continua en marxa l’operació de rescat. Entre els morts hi ha l’imam de la mesquita, Sahibzada Nurulamin.

No es descarta que la xifra de morts i ferits augmenti en les pròximes hores, tal com ha informat al diari Dawn el portaveu de l’hospital Lady Reading, Mohammad Asim.

En l’atac també haurien mort dos policies que custodiaven la zona. El cap de la Policia de Peshawar, Ejaz Jan, ha detallat que “entre 300 i 400 policies solen participar en els precs” i, el fet que s’hagi produït una explosió en aquesta zona, “és un problema de seguretat” i ha confirmat que la investigació “donarà més detalls”.

Just abans de detonar la bomba, el terrorista suïcida s’hauria col·locat a primera fila, en plena hora de la pregària del migdia a la mesquita. L’explosió ha tingut lloc a la sala d’oracions, la qual té una capacitat per a unes 250 o 300 persones. El sostre s’ha esfondrat sobre els fidels, entre els quals hi havia militars, policies i experts artificiers. Després de l’atac, TTP ha difós un comunicat a través dels seus canals de propaganda en el qual confirmava que l’atacant era membre del grup.

TTP va anunciar la fi de l’alto el foc

L’organització TTP va anunciar a finals de novembre de l’any passat la fi de l’alto el foc amb les autoritats del Pakistan. Per això, les forces de seguretat pakistaneses havien incrementat les seves operacions contra el grup armat en les últimes setmanes

TTP difereix dels talibans afganesos en temes organitzatius, però tenen la mateixa interpretació rigorista de l’islam sunnita. L’organització armada aglutina més d’una dotzena de grups armats islamistes que operen al Pakistan i, en dues dècades, han matat unes 70.000 persones.