6,5 milions d’ucraïnesos abandonen el país per la guerra amb Rússia

L’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) de Nacions Unides ha informat que gairebé 6,5 milions de persones han estat desplaçades dins d’Ucraïna a causa de la invasió russa, segons les seves últimes estimacions publicades aquest divendres i que suposen un increment significatiu en triplicar les seves xifres anteriors. L’agència migratòria de l’ONU, que havia constatat fins ara 1,9 milions de desplaçats, justifica aquest enorme salt argumentant que aquest últim balanç comprèn dades de zones geogràfiques no disponibles fins al moment.

“Les fonts de dades creïbles de les regions de l’est i del nord, per exemple, on les hostilitats actives van continuar desplaçant per la força a milers de persones, només han estat disponibles durant l’última setmana”, ha indicat l’organització. La OIM recorda a més que entorn de 12 milions de persones estan atrapades en les àrees afectades pels combats o no poden sortir a causa de l’augment dels riscos de seguretat, la destrucció de ponts i carreteres així com la falta de recursos o informació sobre on trobar seguretat i allotjament.

L’organització denuncia que ni Rússia ni Ucraïna han aconseguit desenvolupar “corredors humanitaris amb garanties de seguretat satisfactòries per a l’evacuació segura de civils”, i afegeix que aquestes rutes “continuen sent la necessitat més urgent i urgent dins d’Ucraïna”. A aquesta xifra cal afegir els 3,2 milions d’ucraïnesos que ja han abandonat el país, segons les últimes dades publicades aquest divendres per l’agència de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), publicats en la seva pàgina web. D’ells, uns dos milions han travessat la frontera cap a Polònia.