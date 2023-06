288 morts i 900 ferits en un dels pitjors accidents de tren de l’Índia

Unes 288 persones han mort i unes 900 més han resultat ferides en un dels pitjors accidents de tren a l’Índia en dècades a l’estat d’Odisha, a l’est del país, segons informa l’agència de notícies ANI i han remès l’ACN i Europa Press L’accident ha implicat tres trens: en un primer moment, un comboi de passatgers que anava de Kolkata a Chennai ha xocat contra un tren de mercaderies. A més, el xoc també ha provocat que també descarrilés un altre tren de passatgers que viatjava en l’altra direcció.

Els serveis d’Emergència ja estan centrant-se principalment en les tasques de recuperació dels entre 50 i 60 cadàvers, temen fonts de l’Exèrcit indi en comentaris sota condició d’anonimat al Hindustan Times, que encara queden sota les restes dels 17 vagons esbocinats en les vies. A conseqüència de l’impacte, l’exprés va acabar repartit en la via principal i va anar allí on va ser registrada la segona col·lisió, protagonitzada per un tercer tren, l’exprés de Yashwantnagar. A bord dels dos expressos viatjaven uns 2.200 passatgers.

Vies del tren / Pixabay

Un error humà provoca la mort de més de 600 persones

D’acord amb les imatges captades pel centre de control de Jaragpur, el sinistre va començar quan l’exprés de Coromandel es va sortir de la via principal, presumiblement per un error humà, i va acabar prenent una línia circular fins que va acabar col·lidint a 127 quilòmetres per hora amb un tren de mercaderies al voltant de les 18.55 de la tarda, hora local. Enmig d’una ona de condolences nacionals i internacionals, el primer ministre de l’Índia, Narendra Modi, es dirigeix ja al lloc del sinistre per a avaluar de primera mà la situació després d’una reunió mantinguda amb el seu gabinet de crisi.

La ministra de Finances de l’estat, Pramila Mallick, ha comunicat 288 morts durant la seva visita al lloc de l’accident, segons recull la televisió índia News18, si bé el servei de Ferrocarrils manté un balanç més baix segons va acarant els morts amb la relació de passatgers dels dos expressos implicats en la col·lisió.