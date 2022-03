100 diplomàtics abandonen l’hemicicle de l’ONU en la intervenció de Rússia

L’assemblea de l’ONU també es solidaritza amb Ucraïna i boicoteja la invervenció del el discurs del ministre de Relacions Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, davant el Consell de Drets Humans de Nacions Unides. De fet, més de 100 diplomàtics de més de 40 països diferents s’han aixecat i han abandonat la sala durant el vídeo pregravat de Lavrov, segons ha informat la BBC. El ministre no ha viatjat a l’assemblea a causa dels tancaments de l’espai aèri per par de la Unió Europea davant del conclicte entre Rússia i Ucraïna.

Els diplomàtics de l’ONU han lamentat les acusacions del ministre rus i han decidit marxar mentre ell explicava que no podria assistir a la conferència davant del “bloqueig de la Unió Europea a Rússia”. En aquest sentit, Lavrov també ha fet referència a la guerra i ha continuat amb el discurs del govern rus que assegura només estar fent “operacions especials per eliminar l’amença”. Davant de les declaracions, un centenar de persones han decidit abandonar el seu lloc mostrant així la soludaritat amb el poble ucraïnès. Pel que fa als que s’ha quedat, entre ells hi havia l’ambaixador de Rússia davant l’ONU a Ginebra, Gennady Gatilov, i els enviats de Síria, la Xina i Veneçuela.

En el seu discurs, Lavrov ha acusat la Unió Europea de participar en un “frenesí russòfob” en subministrar armes a Ucraïna. El diplomàtic també ha dit que l’objectiu de Rússia amb l'”operació especial” iniciada el 24 de febrer era “desmilitaritzar i desnazificar” Ucraïna. Finalment ha acusat al govern a Kíev de “practicar vuit anys de violacions de llibertats fonamentals de la població russoparlant a Ucraïna”.

Després de sortir de la sala, tots els diplomàtics s’han fet una fotografia amb l’ambaixadora d’Ucraïna, Yevheniia Filipenko, darrere d’una gran bandera ucraïnesa. Entre ells, hi havia la ministra de Relacions Exteriors del Canadà, Melanie Joly, i el ministre de Relacions Exteriors de Dinamarca, Jeppe Kofod. Filipenko ha afegit emocionada que “és una notable mostra de suport als ucraïnesos que lluiten per la seva independència”.