Tardor ‘light’: el nou canvi de temps que comença diumenge

Temps de muntanya russa a Catalunya. Després de la calor intensa de les últimes setmanes s’ha passat a la tardor de forma dràstica, però s’espera que aquestes temperatures i el fresquet no durin massa temps. Un canvi de temps es prepara a partir de diumenge, quan el mercuri tornarà a pujar i tornarem a tenir màximes per sobre dels 25 graus. Ara bé, quin temps farà a Catalunya d’ara fins al diumenge?

Dijous passat per aigua sobretot a l’Empordà

Demà dijous s’espera que augmenti la inestabilitat, amb possibilitat de xàfecs i tempestes a bona part del país que ajudaran a continuar amb una bona temporada de bolets com la que ja ha començat. Fins i tot es podrien arribar a acumular 40 litres per metre quadrat en un marge de pocs minuts, el que podria ocasionar problemes com ja va passar a Tarragona. De fet, en alguns punts concrets de l’Empordà -on estan posades totes les mirades- el perill és més alt i es podrien arribar a acumular més de 100 l/m² en un marge de temps molt curt. Al matí s’esperen xàfecs intensos però de poca durada, mentre que a la tarda s’estendran per la demarcació de Girona i podrien guanyar força. Durant el vespre aquestes tempestes es mouran fins afectar Osona, el Vallès i fins i tot podrien arribar al Barcelonès.

Efectes d’una tempesta / EP

Més pluja divendres al Baix Empordà, el Maresme i el Gironès

La tònica seguirà igual el divendres, amb precipitacions i mal temps en especial a la costa central catalana. Al matí el cel estarà gris però podrien no produir-se xàfecs ni tempestes. A la tarda, en canvi, les tempestes es concentraran especialment a la zona de la Selva, el Maresme i el Baix Empordà, on es podrien acumular grans quantitats en pocs minuts, tot i que menys del que s’espera per al dijous.

Canvi de temps radical per al cap de setmana

Un cop superats dijous i divendres, quan les màximes es mantindran per sota dels 20 graus a bona part del país amb matinades fredes de menys de 15 i 10 graus a molts punts, el cap de setmana serà molt més plàcid. S’espera un canvi de temps radical que farà que predomini el sol a tota Catalunya, tot i que pot haver boira a la Catalunya Central durant les primeres hores del dia.

Una dona celebra la sortida del sol / Pixabay

Les temperatures pujaran notablement a partir de diumenge

Aquest nou canvi de temps portarà amb ell una pujada de les temperatures. Aquesta fresca que hem gaudit en els últims dies canviarà i tornarà a pujar notablement la temperatura durant la setmana que ve. Ara bé, que ningú esperi tornar a les temperatures infernals de l’estiu malgrat que a alguns punts de ponent les màximes superaran de nou els 25 graus.